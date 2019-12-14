Обманчивые кофе-брейки. Как корреспондент «Комсомолки» пытается укротить жор

«Как перестать жрать?» - так назывался тренинг, представленный психотерапевтами Николаем Прохоровым и Виталием Жихровым на конференции по гештальттерапии и психодраме. Она проходила в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Посидев в кругу других обжор я решила «заглянуть в пасть бегемота» - осознать этот жор, а потом, может быть, и укротить.

Никаких диет

Вот уже больше десяти дней я честно записываю все съеденное и выпитое. Диеты – побоку. Эти мытарства мы уже проходили. Первым опытом в старших класса стала знаменитая диета Ларисы Долиной. Там каждый день нужно употреблять только один вид пищи плюс кефир. На четвертый была куриная грудка. С тех пор в нашей семье сохранилась байка. Лето, прибегаем с братом к бабушке Луше, он спрашивает, что поесть, а та отвечает: «Тебе только похлебка, цыпленка - Маринке, она на диете».

После этого были диеты кремлевские и заморские, короткие и долгие, когда вес снижался, но потом возвращался вместе я с жором, который накатывал, как девятый вал.

Авторы тренинга, кстати, популярно объяснили, почему после каждой новой низкокалорийной диеты жир возвращается с удвоенной силой. Организм - не дурак. Жировые клетки, сжавшиеся от стресса при голодании, не только распрямляют бойцовские плечи, а тут же призывают в армию «новобранцев» - растет само количество этих клеток, победить их все сложнее и сложнее.

Заманчивые кофе-брейки

Анекдот в тему: «Доктор сказал следить за собой, как ты ешь. И я сейчас ем чипсы, стоя перед зеркалом». Это про меня в первые дни после тренинга. Только у нас на работе вместо чипсов - кофе с вкусностями. Заманчивые халва, зефир, сушки стоят рядом с чайником в шаговой доступности. Постоянный соблазн налить чай или кофе, прихватить конфету и работать дальше. Вот хроника одного дня до 19-00, то есть до того, как я вернулась домой к холодильнику:

10-30 - чай

12-00 - кофе с сушкой и кусочком сыра

13-30 - на обед маленький кусок говядины с листьями салата

16-00 - кофе без сахара.

17-00 - чай со слайсом.

Все это время ты довольно бодрый и не голодный… до поры до времени.

Осторожно, обман

- Кофеин подавляет гормон голода - грелин ,- комментирует психотерапевт Николай Прохоров. - Кофеманы или курильщики обеспечивают себе какое-то спокойствие от голода, который отвлекает их от работы (от совещания, от работы с клиентами и т.д), и они эти перекуры и делают.

В результате, по словам Прохорова, многие пьют кофе каждые три часа и создают прослойку в центре голода, чтобы грелин на него не действовал возбуждающе.

- Получается такой эффект, как будто есть не хочу. Но глюкозы в крови не добавляется, голод в отдалении все же существует, потому что топлива нет, и грелин накапливается, причем большом количестве, - предупреждает психотерапевт.

В итоге, «обиженный» грелин запускает инстинкт самосохранения, и человек, придя домой, зачастую уже не может осознанно выбирать выгодную пищу.

- Этот инстинкт возбуждает рецепторы на сладкое и жирное , перевозбуждает центр голода, вызывает состояние агрессии, и человек становится машиной по уничтожению съестных запасов, животным, которому необходимо себя накормить. Немного обесчеловечивается в плане и выбора пищи, и количества, сознание подрубается, - констатирует автор тренинга «Как перестать жрать».

Зверский вечерний аппетит

О да, вечером мой аппетит похож на разъяренного бегемота. Вот продолжение записи из дневника того же дня, только вечером.

«Это был ужас. Так заманчиво съесть заливное из холодильника, а потом в 21-00 захотеть еще и пельменей с капустой, добавить к ним сметану, соус, и почему бы не пожарить лепешку, хрустящую, аппетитную. И апофеоз - время движется к полуночи, а ты, как Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра», желаешь чаю с «малинишным вареньем, и не одну кружку. А рядом варенье из дички тоже ничего.. Мама дорогая… В двенадцать достаю грейпфрут, с утопичной надеждой, что тот, пока сплю, поборется с жировыми клетками…»

- Что же мне делать с вечерним аппетитом ? - спрашиваю на следующий день знакомого доктора-гастроэнтеролога Дениса Фуголя.

- Заклеить рот скотчем, - ехидно улыбается тот.

Продолжение следует.

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