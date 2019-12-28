Ну, за здоровый образ жизни! Как корреспондент «Комсомолки» пытается укротить жор

Скоро месяц, как я записываю все съеденное и выпитое. Так советуют начинать сбрасывать вес психотерапевты Николай Прохоров и Виталий Жихров.

Тренинг «Как перестать жрать?» был представлен на конференции по гештальттерапии и психодраме в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Записи в дневнике, утверждают Николай и Виталий, должны помочь осознать свое обжорство, а потом обуздать аппетит.

Переходим на дробное питание.

В первую неделю я поняла, что днем заглушаю гормон голода - грелин кофе. Дома аппетит срывался, как цепной пес, и сметал из холодильника все без разбора.

Психотерапевты советовали питаться дробно. Николай Прохоров сбросил таким образом 15 килограммов.

Вот, например, меню его одного дня. Утром: суп-лапша с индюшачьей грудкой и салат овощной с льняным маслом; обед: вареный картофель с печеной говядиной, салат морковный с белым йогуртом; на ужин: креветки с морковью. Перекусы: два бутерброда, один - с говядиной и перцем, другой - с говядиной и огурцом.

Плюс литр воды в день. Плюс зеленый чай и кофе, плюс (желательно) четыре км пешком.

Ну что ж, попробуем. Мысль укрепилась после того, как зашла в парикмахерскую во дворе своего дома. Полненькая мастерица изрядно постройнела и похорошела.

- Записалась к диетологу, - похвалилась Женя. - Питаюсь пять раз в день маленькими порциями.

Срыв

Следующие неделю я была исполнена гордости. Представьте себе, приготовив утку с яблоками однажды вечером, даже не попробовала ее (только на следующий день!). И это несмотря на то, что вкусный аромат витал по всему дому всю ночь. Два раза в неделю была гимнастика в зале, два раза - занятия по английскому.

Но вот наступила пятница. После тренировки вечером я поставила на стол салат, где были шпинат, руккола, творожный сыр, черри, фаршированные сливочным сыром, орешки, гранат, все это полито бальзамическим уксусом, льняным маслом и соевым соусом. Салатик был так вкусен и красив, что я решила налить себе бокал красного сухого вина. А потом вдруг загрустила, что нет рядом близких, что на улице завывает. Машинально налила себе еще один бокал и потянулась за орешками… Потом еще один бокал…

На следующий день пришли гости. В теплой душевной компании снова забылось о всяких диетах. Было ощущение, что все сантиметры и килограммы, ушедшие за неделю, к понедельнику злорадно вернулись…

- Срывы бывают у всех людей, главное после этого себя не винить и вновь вернуться к правильной стратегии, - комментирует психотерапевт Николай Прохоров. - Я бы посоветовал после срыва дня три на весы не вставать. После выпитого алкоголя обязательно будет увеличение веса, но это не значит, что набрался жир. Очень часто люди встают на весы, видят увеличение, у них начинается угрызение совести, и они эти эмоции снова стараются заедать. А если не вставать на весы, то и не расстроишься, а при правильном питании дальше дней через пять все лишнее уйдет.

- Еще беда в том, что на самом деле привычки менять чрезвычайно сложно, - добавил Прохоров.

По словам психотерапевта, еда для меня выступила как эмоциональная зависимость.

- Часто люди вечером заедают эмоциональное напряжение, какие-то проблемы на работе, личные, - объяснил эксперт. - Когда добавляется алкоголь, аппетит повышается еще больше, контролировать количество съеденного труднее.

Мама дорогая, а ведь впереди Новый год…

Продолжение следует.

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