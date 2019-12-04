«Посмотреть в пасть бегемоту». Как корреспондент «Комсомолки» пытается укротить жор

«Как перестать жрать?» - заманчивый тренинг презентовали на днях в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, где проходила научно-практическая конференция психологов.

Бодренькие психотерапевты Николай Прохоров и Виталий Жихров, продемонстрировав для начала свои фото до и после (оба сбросили более десяти кило), попробовали объяснить нам, обжорам, как мы докатились до жизни такой и можно ли откатиться в правильную сторону.

Поедая мамонта

Для начала нам напомнили, что отношения с едой у человечества издревле были непростые.

- И складывались на основе голода, - подчеркнул Николай Прохоров. - Сначала пропитание приходилось добывать с каменным копьём, потом были неурожайные годы, войны и т.д. Поэтому еда - большая ценность на уровне исторической памяти.

Но время несется с огромной скоростью, нам уже не надо тратить столько энергии, как древнему человеку, зато еду мы до сих пор жадно поглощаем, как мамонта.

Подсластить жизнь

- «Подсластить жизнь», «сделать себе приятно» - так обычно говорят наши клиенты о причинах переедания, - рассказывают авторы тренинга. - Люди с помощью еды пытаются избавиться от стресса, от негативных эмоций. Это самый простой и социально одобряемый способ получить удовольствие и загладить весь негатив.

- Да, это точно, мне нужно обязательно съесть что-то сладкое с утра, - всплакнула одна из девушек. - Я так заедаю злость на мужа, которого хочется укусить, он слишком часто уезжает в командировки.

- А я, видимо, так пытаюсь заесть негативные эмоции, которые я стесняюсь проявлять, - хочу быть всем хорошей, - задумалась другая.

- Не могу видеть, как еду оставляют на тарелках, я помню, как моя мама в девяностые получала крупу как матпомощь, - поделился своей историей тридцатилетний молодой человек. - Меня не лишний вес тревожит, а именно этот психологизм.

Сидя в кругу вместе с другими участниками тренинга, я тоже вспомнила липкое чувство тревоги по вечерам. После этого холодильник хлопает в ладоши!

Начать жрать осознанно?

- Еда - это рефлекс, это привычка, а работать с привычками очень непросто, - признались Николай и Виталий.

Первым шагом, по словам авторов тренинга, должна стать осознанность. Поэтому своим пациентам они для начала советуют завести дневник, в котором те будут записывать «все куски мамонта», съеденные за день. Ну, что ж, поехали. Вернувшись домой, я достала красивый блокнот с золотистыми бабочками и зеркалом на обложке, подаренный в прошлом году любимой учительницей Татьяной Петровной на день рождения. Пусть это будет теперь дневником укрощения жора. Буду, открывая холодильник, смотреть в него, как в пасть бегемоту. Буду спрашивать себя, действительно ли я голодна, пытаться меньше есть, больше двигаться и избавляться от негатива не только с помощью вкусненького. Получится ли? С этой мыслью я достала кусочек розовой халвы…

Продолжение следует.