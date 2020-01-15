Как на Алтае раскрывали дела Седова, банды детдомовцев и изнасилования, случившегося 16 лет назад

В первом отделе по расследованию особо важных дел регионального Следкома работают наиболее опытные и квалифицированные следователи. Эти следователи распутывают самые сложные дела - резонансные убийства, изнасилования, преступления, совершенные организованными преступными группами. 15 января следователи отмечают свой профессиональный праздник - День образования Следственного комитета Российской Федерации. Накануне этой даты корреспондент «КП на Алтае» побеседовал с руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Алексеем Можаевым.

Громкие дела

Алексей Можаев возглавляет отдел по особо важным делам около года, сюда направляют самые запутанные и громкие дела.

- В прошлом году мы занимались расследованием громкого убийства Михаила Седова (двое парней напали на мужчину возле его гаража, чтобы завладеть автомобилем, а потом жестоко с ним расправились. Седова искал весь город, в результате, в убийстве обвинили Евгении Кочергина и Михаила Поспелова – прим.авт.). Подозреваемые попали в поле зрения на начальном этапе, но пытались увести следствие по ложному следу. Когда появилось больше информации – свидетели, записи с камер, результаты экспертиз – стало ясно, что они замешаны в преступлении, - рассказал Алексей Геннадьевич.

Для того, чтобы вывести злоумышленников на чистую воду, совместно с сотрудниками уголовного розыска, следователями-криминалистами был проделан большой объем работы, следственных действий, было назначено множество экспертиз, провели геномную экспертизу – у одного из подозреваемых изъяли монтажку с кровью потерпевшего. Кроме того, нашли переписку, где они договаривались незадолго до преступления о своих действиях. Когда фактов их причастности стало достаточно, подозреваемые начали перекладывать вину друг на друга. В СМИ даже появились публикации, где замешанных в преступлении пытались выставить невиновными и таким образом, возможно, повлиять на следствие. Но суд счел доказательства убедительными и признал обоих виновными, приговорив их к 18 и 16 годам строгого режима.

Еще одно известное дело, которым занимались следователи в прошлом году, касается «банды детдомовцев». Бывшие воспитанники детских домов похищали и вымогали деньги у таких же детдомовцев, которым по достижению совершеннолетия полагались крупные выплаты. А потом от безнаказанности, так как пострадавшие не заявляли в правоохранительные органы, и преступникам все сходило с рук, начали заниматься открытыми вымогательствами, не гнушаясь нападениями. По этому делу проходит 18 фигурантов. Сейчас они знакомятся с материалами дела, а после этого дело будет направлено в прокуратуру Алтайского края.

Преступления прошлых лет

Особое внимание в первом отделе уделяют преступлениям прошлых лет. Конечно, проще расследовать недавние события, пока время не стерло следы, но перед ними стоит задача, установить лиц, совершивших преступления в прошлые годы.

Недавний пример, раскрытое преступление 2003 года в Заринске – убийство, сопряженное с изнасилованием. Тело женщины обнаружили в подъезде, найти преступника на тот момент оказалось невозможно – допрос возможных свидетелей ничего не дал, а изучить найденные улики не позволяли существующие методы. Все это время вещдоки бережно хранились, и когда настало время – их снова отправили криминалистам, которые смогли изъять ДНК преступника.

- У нас существуют общероссийские базы по отпечаткам и ДНК, в которые постоянно вносятся данные. Провели повторную геномную экспертизу вещей потерпевшей, обнаруженных на месте преступления. Выяснилось, что есть лицо, которому эти следы принадлежат. Они привели к человеку, который совершил аналогичное преступление в этом же городе. В итоге дело 16-летней давности удалось направить в суд, - говорит Можаев.

Допрос «с пристрастием»

Порой, чтобы получить значимые показания, следователям приходится становиться тонкими психологами, чтобы выстроить разговор с подозреваемым и получить нужную информацию. Одни сразу готовы дать показания, другим достаточно объяснить, что вина их все- равно будет доказана - и содействие следствию в их же интересах.

- У каждого следователя свой почерк работы. Конечно, к таким допросам они готовятся, составляют план следственного действия. Немаловажен и подход следователя, именно от него зависит, какие мы получим показания, - считает руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю.

Кстати, особый подход в разговоре нужен не только с подозреваемыми, но и со свидетелями, например, детьми, которые стали жертвами преступления. Следователи стараются создать обстановку, чтобы такой свидетель, потерпевший чувствовал себя комфортно в ходе допроса – для этого могут применяться специальные тактические приемы.

- Показания чрезвычайно важны, но расследование никогда не строится только на словах. Каждый факт должен подтверждаться и иными доказательствами – показаниями других свидетелей, криминалистическими экспертизами, данными с видеокамер и так далее. Во-первых, это защищает невиновных от тех, кто пытается их оговорить, а во-вторых, тщательно собранные доказательства нужны, чтобы виновный не избежал ответственности, - говорит Алексей Геннадьевич.

В 2019 году следователями первого отдела по расследованию особо важных дел в суд было направлено более 30 уголовных дел, в том числе, многоэпизодных, о тяжких и особо тяжких преступлениях – убийства, изнасилования, незаконный оборот оружия, преступления, совершенные организованными преступными группами и о других резонансных преступлениях