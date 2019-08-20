На Алтае раскрыли убийство, совершенное 16 лет назад
В Алтайском крае правоохранители раскрыли убийство, которое совершили 16 лет назад. За это сотрудники уголовного розыска были представлены к поощрению, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Так в 2003 году двое жителей Заринска распивали спиртные напитки. Возле одного из домов мужчина уснул на клумбе, а его спутница находилась рядом на лавочке. Потом к ней подошёл незнакомец и предложил выпить вместе у него в квартире. Сначала он совершил в отношении нее насильственные действия, а затем убил.
Стоит отметить, что правоохранители провели тщательную работу по данному делу и установили подозреваемого. Выяснилось, что он раньше был судим за подобные преступления. В 2006 году по статьям 105 «Убийство» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.
К слову, сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU