2019-08-20T11:50:25+03:00
Происшествия

На Алтае раскрыли убийство, совершенное 16 лет назад

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Алтайском крае правоохранители раскрыли убийство, которое совершили 16 лет назад. За это сотрудники уголовного розыска были представлены к поощрению, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так в 2003 году двое жителей Заринска распивали спиртные напитки. Возле одного из домов мужчина уснул на клумбе, а его спутница находилась рядом на лавочке. Потом к ней подошёл незнакомец и предложил выпить вместе у него в квартире. Сначала он совершил в отношении нее насильственные действия, а затем убил.

Стоит отметить, что правоохранители провели тщательную работу по данному делу и установили подозреваемого. Выяснилось, что он раньше был судим за подобные преступления. В 2006 году по статьям 105 «Убийство» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

К слову, сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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