Восемь присяжных определят судьбу убийц Михаила Седова

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-09T10:05:00+03:00

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В понедельник, 8 июля, в Алтайском краевом суде состоялось заседание по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова.

- Накануне был определен состав присяжных заседателей: в него вошли восемь основных и четыре запасных, - сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Алтайского краевого суда.

Они должны будут выбрать старшину, который должен руководить совещанием присяжных. Он же может задавать судье вопросы, и он же озвучит решение заседателей.

На вчерашнем заседании присутствовали обе стороны – потерпевшие и обвиняемые. Следующее заседание, на котором уже начнется рассмотрение дела, состоится утром 11 июля.

Напомним, 38-летний житель Барнаула Михаил Седов исчез 2 октября 2018 года с территории гаражного кооператива на улице Малахова, 107. Его тело было найдено спустя несколько дней в лесополосе. Как установили эксперты, мужчину не только избили, но и нанесли ему не менее пяти ножевых ранений.

Обвиняемыми по делу проходят 22-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин.

ИСТОЧНИК KP.RU