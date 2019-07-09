2019-07-09T10:05:00+03:00
Происшествия

Восемь присяжных определят судьбу убийц Михаила Седова

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Михаил СедовМихаил Седов
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июля, в Алтайском краевом суде состоялось заседание по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова.

- Накануне был определен состав присяжных заседателей: в него вошли восемь основных и четыре запасных, - сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Алтайского краевого суда.

Они должны будут выбрать старшину, который должен руководить совещанием присяжных. Он же может задавать судье вопросы, и он же озвучит решение заседателей.

На вчерашнем заседании присутствовали обе стороны – потерпевшие и обвиняемые. Следующее заседание, на котором уже начнется рассмотрение дела, состоится утром 11 июля.

Напомним, 38-летний житель Барнаула Михаил Седов исчез 2 октября 2018 года с территории гаражного кооператива на улице Малахова, 107. Его тело было найдено спустя несколько дней в лесополосе. Как установили эксперты, мужчину не только избили, но и нанесли ему не менее пяти ножевых ранений.

Обвиняемыми по делу проходят 22-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13-летний мальчик утонул на Алтае
15-летнего велосипедиста сбили в Барнауле
Аспиранты АГМУ добились впечатляющих успехов на III Всероссийском межвузовском GxP-саммите «Выбор лучших. Время вперед»
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Пытаясь устроиться сиделкой, женщина пострадала от мошенника
Артисты Алтайского музыкального театра выступили в Южной Корее
В Барнауле для льготников выпустят транспортные карты вместо бумажных проездных
Эксперты назвали причины замены асфальта на плитку в центре Барнаула
Алтайский ансамбль русского танца выступит с программой в Японии
Ревнивая жительница Барнаула смяла железную дверь
В Бийске проходит фестиваль уличной музыки
В Барнауле перекроют пр. Красноармейский из-за ремонта путей
Министр труда приедет на Алтай, чтобы понять причины бедности