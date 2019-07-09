Восемь присяжных определят судьбу убийц Михаила Седова
В понедельник, 8 июля, в Алтайском краевом суде состоялось заседание по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова.
- Накануне был определен состав присяжных заседателей: в него вошли восемь основных и четыре запасных, - сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Алтайского краевого суда.
Они должны будут выбрать старшину, который должен руководить совещанием присяжных. Он же может задавать судье вопросы, и он же озвучит решение заседателей.
На вчерашнем заседании присутствовали обе стороны – потерпевшие и обвиняемые. Следующее заседание, на котором уже начнется рассмотрение дела, состоится утром 11 июля.
Напомним, 38-летний житель Барнаула Михаил Седов исчез 2 октября 2018 года с территории гаражного кооператива на улице Малахова, 107. Его тело было найдено спустя несколько дней в лесополосе. Как установили эксперты, мужчину не только избили, но и нанесли ему не менее пяти ножевых ранений.
Обвиняемыми по делу проходят 22-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин.
ИСТОЧНИК KP.RU