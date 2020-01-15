Марии Шукшиной отдали внука, которого она не видела два года

Уроженка Барнаула Фрейя Зильбер, родившая сына от внука Василия Шукшина Макара Касаткина, отдала ребенка на воспитание в звездную семью.

Контракт окончен

Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама Мария Шукшина. По ее словам, у Фрейи попросту закончился контракт с передачей Андрея Малахова «Прямой эфир», которая занималась раскруткой всей этой ситуации. Наконец-то, звездное семейство смогло познакомиться с малышом Марком.

shukshina_maria Марк в доме Шукшиных

- Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым и Ко с целью травли моей семьи. Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только с редакторами! Только по сценарию! (Так же, как и звонки, и переписка, без нашего на то согласия, нарушая ст. 23,24 Конституции РФ, ст. 49 Закона РФ «О средствах масс.информации») За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает, - пишет Мария Шукшина.

В итоге действительно ни отец маленького Марка Макар Касаткин, ни бабушка мальчика Мария Шукшина не видели ребенка, хотя через Аню Шукшину, которая приходила на эфиры передавали, что готовы взять его на воспитание в свою семью, в случае, если Фрейя не справляется. Однако на камеру мать мальчика упорно демонстрировала, что она заботится о нем, и он ни в чем не нуждается. Она даже прошла курс реабилитации от наркозависимости. В это время Марк жил в Барнауле вместе со своей бабушкой и старшей сестрой.

Марк познакомился с семьей

- Должна вас разочаровать: не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но Малахову и Ко это невыгодно. Кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала - нет рейтинга! Им нужна ГРЫЗНЯ! Нет грызни? ВЫДУМАЕМ! Их целью был наш приход на шоу, но не с тем, чтобы помирить нас (мы и не ссорились, собственно), а наоборот, превратить это в «Санта-Барбару» в 200 серий с зашкаливающими рейтингами. Мир - это не про них! Их - это бизнес! – продолжает жаловаться Шукшина.

Ранее Мария заявляла, что получала от Андрея Малахова предложение прийти на запись эфира за 15 миллионов рублей, Макара же он «оценил» в один миллион. Несмотря на внушительную сумму, актриса заявила, что не собирается ходить на это «мракобесие». Позже телеведущий попытался оправдаться, что таких сумм даже звездным гостям в помине никто никогда не предлагал. Напротив, он свел ее слова к тому, что она ждет именно такого предложения и тогда придет на интервью.

- И еще они забыли о двух очень важных истинах - 1.Все тайное становится явным! 2. Добро всегда побеждает зло! Рано или поздно! И это уже Законы Божьи, а не Федер.РФ! – продолжает Шукшина. - Не заполучив нас, рейтинги стали падать, и тогда в конце 2019 они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер, без Малахова, без своры редакторов и экспертов мирно и тихо) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!

По словам актрисы, еще в мае прошлого года Макар обратился в суд с иском о признании отцовства, так как Фрейя почему-то категорически отказывалась делать это добровольно, хотя положительный результат ДНК у Касаткина был на руках. При этом от алиментов он не отказывался и исправно все это время платил. В итоге в декабре 2019-го суд удовлетворил его требования.

- Теперь Марк находится в доме своего отца на законном основании, - говорит Шукшина. - Мы ПОБЕДИЛИ! Наша ПОБЕДА всем гнусным программам и некоторым неумным людям на посрамление! Мы достойно вышли из той грязи и помоев, которыми они со всеми их проплаченными псевдо-экспертами и псевдо-адвокатами, давно лишенными этого статуса, так старательно пытались нас облить! За эти два года никто ни разу не услышал от нас ни одного оскорбительного слова, ни в адрес Фрейи, ни в адрес ее «работодателей», ни тех людей, которые, брызжа слюной, клеветали на меня и моего сына! Вот еще мараться... Есть Бог, Ему все видно! И есть здравый смысл! А еще есть ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, БЛАГОРОДСТВО и СОВЕСТЬ! Мой отец, Василий Шукшин, в свое время очень верно подметил: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым!».

Напомним, 20 апреля 2018 года уроженка Барнаула Фрейя Зильбер родила от внука Василия Шукшина Макара Касаткина сына. Его назвали Марком. За все это время его ни разу не видела, ни его бабушка, ни другие звездные родственники мальчика. Также у Зильбер есть дочь, которую она родила в 14 лет. Девочка проживает в столице Алтайского края вместе со своей бабушкой.

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