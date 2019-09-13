Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной попала в лагерь для наркоманов

Уроженка Барнаула Фрейя Зильбер, родившая ребенка от сына актрисы Марии Шукшиной, внезапно пропала вместе с мальчиком. Позже выяснилось, что девушка отправилась на реабилитацию в лагерь для наркозависимых.

Сбежала на лечение

История с Фрейей вновь стала поводом для обсуждения на программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Журналисты побывали в квартире девушки в Санкт-Петербурге, где она вместе с сыном проживала в последнее время и увидели там погром. Складывается такое впечатление, что ее обитатели стремительно куда-то бежали: вещи разбросаны, оставшаяся еда покрылась плесенью. Соседи говорят, что в последний раз видели Фрейю, когда ее забирала «скорая», а о судьбе мальчика и вовсе ничего неизвестно. На связь с семьей Шукшиных «невестка» также не выходит.

Внук Маши Шукшиной пропал при загадочных обстоятельствах. Андрей Малахов. .Прямой эфир от 11.09.19

Со слов мамы Фрейи Нины Лупачевой, с мая маленький Марк живет с ней и старшей сестрой в Барнауле. Мальчик чувствует себя хорошо, уже пошел. Сейчас он начал посещать частные ясли.

- Правда, он пока не говорит, наверно мальчики позже начинают, но он все понимает. Только меня называет мамой. Так получилось. Наверно, ребенку просто надо кого-то так называть. На данный момент пока так. Если сказать честно, то не хочется его отдавать, - признается женщина.

Квартира Фрейи в Санкт-Петербурге

Кстати, семья переехала в другую квартиру. Теперь они живут на улице Шукшина и очень символично, что свои первые в жизни шаги Марк сделал именно здесь. Он часто вместе с бабушкой проезжает мимо памятника своему знаменитому прадедушке. И кажется, все с жизни мальчика налаживается, но, по словам Лупачевой, желающих забрать его в Москву достаточно. Якобы и родной отец изъявлял желание, и даже Лидия Федосеева-Шукшина вместе с Бари Алибасовым были готовы усыновить мальчика, но пока дальше слов не дошло.

Марк с бабушкой в Барнауле

- Дочь отдала мне карту, на которую Марку перечисляют алименты. Она сказала, что если будет туго с финансами – можно с нее снимать деньги. Я не знаю, может она выбивала эти семь тысяч с него, но с мая никаких поступлений не было. Карточка пустая, - говорит мама Фрейи.

Сестра Макара Касаткина Анна Шукшина объясняет это тем, что с апреля отец маленького Марка не работает и пока не может устроиться. Поэтому платить на содержание сына нечем. Как рассказал пришедший не передачу Бари Алибасов, в знаменитом семействе вообще нет богатых людей.

- Ну, семь тысяч наскребете, поди. Вы же состояние целое сделали на жидкости для промывки труб. Я сама читала в прессе, что вы восемь миллионов заработали. Ну поделитесь! Сделайте какие-нибудь отчисления, - призвала телеведущая Дана Борисова.

Марк у памятника Василия Шукшина в Барнауле

Хочет разделить детей

На программе выяснилось, что Фрейя последние месяцы проходила лечение от наркозависимости. Об этом она сама рассказала в студии.

- Я не могу сказать, что это было просто. Там была проведена огромная работа над собой. Мне там было очень плохо. Не видеться с ребенком, жить по расписанию – это тяжело. Сейчас я понимаю, что те видео, которые мы снимали – это не круто и не весело. Химическая зависимость – это болезнь. Если ты раньше употреблял, то надо сделать что-то, чтобы перестать активным потребителем, - говорит девушка.

Гости программы сошлись во мнении, что трех месяцев для такого сложного случая – это слишком мало, но Фрейя не хочет возвращаться обратно на лечение. Она хочет первое время провести с мамой и потом вернуться в Москву вместе с ребенком.

- Говорить о том, что сейчас Фрейя уже может покинуть реабилитационный процесс рано. Вообще, она, по мнению специалистов, попала на реабилитацию с некоторым моментом неподготовленности. Принято чтобы реабилитация была комплексным процессом: сначала больница, где мы ставим диагноз и разрабатываем план лечения, далее – медицинская реабилитация и социальная, - говорит Инна Зражевская, профессор мединститута РУДН, доктор медицинских наук.

Фрейя в реабилитационном центре

По словам лечащего врача, только социальной реабилитации в случае с Фрейей недостаточно. Мама девушки тоже уверена, что мотивировать ее на второй этап лечения будет сложно, к тому же ей совершенно непонятно желание увезти Марка из Барнаула в Москву, а значит оторвать его от сестры Евы, которая только-только привыкла и полюбила братика (эта девочка - первый ребенок Фрейи).

- Я бы очень хотела попросить свою дочь пойти мне навстречу, навстречу своим детям. Мне очень обидно, что ты разделяешь Марка и Еву. Даже если у тебя нет материнских чувств в 14 лет, то почему у тебя их нет сейчас, в 21 год? Они брат и сестра! Как их можно разделять? Я просто хочу, чтобы ты повозилась с ребенком и вернулась в реабилитационный центр, - обращается к дочери Нина Лупачева.

Два дня назад Фрейя все же прилетела в Барнаул.

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