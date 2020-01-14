Родители ребенка Космоса: «К герою «Бригады» это не имеет никакого отношения»

Новость о том, что в Бийске назвали ребенка Космосом в честь героя фильма «Бригада» взбудоражила аудиторию. В сетях разгорелись бурные дискуссии: одни называют подобный выбор бредом и ужасом, другие отправляют смайлики и восхищаются.

— Бийский Космос — это уже прикол за гранью возможного. Интересно, знают ли папа с мамой этого малыша, что космос — это пустота вокруг Земли и миллиардов звезд, в честь которой и был назван кровавый бандит-наркоман? Или они думают, что героя Дюжева в честь советских сигарет назвали?», — язвительно написал известный радиоведущий Сергей Стиллавин.

Нам удалось связаться с родителями ребенка. Они возмущены шквалом заметок в СМИ.

— Имя сына с героем сериала «Бригада» никак не связано, — рассказал «Комсомолке» 28-летний отец мальчика. — Я смотрел этот сериал давным-давно и даже слабо его помню, и уж точно, не стал бы называть ребенка в честь бандита.

По словам мужчины, они хотели назвать первенца красиво и необычно, и греческое имя Космос нашли в интернете.

— Нам понравилось его значение, — рассказывает мама Космоса. — Упорядоченность, организованная система, противоположность хаосу. В принципе он таким и растет. Спокойный любознательный малыш. Окружающие отмечают его вдумчивый взгляд, а ведь ему всего восемь месяцев.

Космос с мамой.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

— Хорошее красивое имя. Это же не БОЧ рВФ 260602, где я считаю, перебор, — добавил супруг. — Космос — имя, которое есть с древних времен, но его просто мало знают.

Когда счастливый молодой отец пришел регистрировать ребенка в ЗАГС, там тоже удивились выбору имени…

— Спросили, знает ли жена, я ответил: «Конечно», потом сотрудница ушла, посмотрела списки имен, нашла, — вспоминает бийчанин.

По его словам, бабушкам и дедушкам Космоса сначала подобный выбор имени внука показался странным, ну а теперь даже нравится.

— Мы его еще называем Коська, Космик, — улыбается счастливый родитель. — Вообще, чаще это имя не нравится старшим - тем, кому за сорок, а молодые друзья, в основном, восхищаются, говорят: «Это круто, мы тоже так хотим!».

Космос с папой.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пока голубоглазый Космос мирно посапывает в своей кроватке, в сетях продолжаются споры о его имени. Включились даже мамы, которые тоже называли своих детей Космосом. Одна из них эмоционально написала:

«Моего сына зовут Космос Александрович! Я горжусь им. Он — третий сын. Старшего сына зовут Илья, среднего Никита. Он самый умный, способный, его все обожают. Куда бы не звонила — сразу узнают мою семью. Все им гордятся и нарадоваться не могут. Всякие там ***, называйте своих детей обычно, чтобы потеряться в этой толпе».

Кстати

В прошлом году в Бийске также появились мальчики Нил и Тамерлан. А самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в России в прошлом году стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

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