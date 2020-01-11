Родители назвали ребенка Космосом в честь героя сериала «Бригада»
Бийские супруги назвали ребенка, рожденного в 2019 году, Космосом. Необычное имя дали в честь героя популярного в начале 2000-х сериала «Бригада».
Как сообщает Бийский рабочий, специалисты ЗАГСа довольно долго пытались отговорить родителей, но те ни в какую не соглашались и уверяли, что сейчас в Москве и Петербурге это самое распространенное имя. Хотя это довольно странное утверждение, ведь сериал был популярен почти 20 лет назад.
Еще один малыш с необычным именем Аладдин проживает в алтайском селе Смоленское. Он родился в 2017 году. Родители вовсе не фанаты диснеевских мультфильмов и восточных сказок. Все дело в том, что у его родителей фамилия Сказочные. Вот и решили, что мальчик будет Аладдином Сказочным.
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ИСТОЧНИК KP.RU