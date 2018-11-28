2018-11-28T14:04:12+03:00
Общество

Родители Сказочного Аладдина нарядят сына на Новый год в костюм Аладдина

«Комсомолка» узнала, как живет прославившийся на всю страну из-за своего имени мальчик
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Сказочный АладдинСказочный АладдинФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Мальчику с необычным именем и фамилией Аладдин Сказочный недавно исполнился годик. Напомним, семья Сказочных живет в алтайском селе Смоленское. Когда родители назвали своего новорожденного малыша Аладдином, местные жители были в легком шоке. А сейчас уже все привыкли. Детвора обожает улыбчивого белокурого Аладдинчика. Девчонки то и дело тискают его во время прогулок.

Ирина Сказочная Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ирина СказочнаяФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Аладдин уже говорит около 20 слов, любит играть в «Сорока-сорока», «Ладушки», у него выросли два зуба. Любимые игрушки сына – пульт, мячик и большой грузовик, - рассказывает мама мальчика Ирина Сказочная.

В день рождения - на годик мама, папа и брат Аладдина написали ему письма, в которых описали самые запоминающиеся моменты первого года жизни.

- Решили, что это будет семейная традиция. На каждый день рождения будем писать Аладдину письма, упаковывать их и вручим все послания на 18-летие! – восторженно говорит мама ребенка. – Я так расчувствовалась, что на годик исписала целую тетрадь!

Своего старшего сына Алексея Ирина перевела на надомное обучение. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Своего старшего сына Алексея Ирина перевела на надомное обучение.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сейчас семья Сказочных готовится к Новому году. Для маленького сыночка мама планирует сшить костюмчик Аладдина. У остальных членов семьи тоже будет что-то восточное. В подарок малышу готовят мягкие игрушки.

- Елку поставим тоже необычную. У нас старший сын занимается выпиливанием – он сделает нам резную елочку из дерева, а мы ее украсим! – рассказывает Ирина Сказочная.

Кстати, Ирина по профессии – педагог. Своего старшего сына Алексея она перевела на надомное обучение. Всю школьную программу они успешно проходят самостоятельно. Еще и успевают занимать призовые места в разных конкурсах. Например, недавно Алексей Сказочный занял первое место в школьном конкурсе чтецов ко Дню матери.

К слову сказать, Алексей – сын Ирины от первого брака, по отцу его фамилия была – Лосев. Но когда мама вышла за мужчину по фамилии Сказочный, то перевела на нее и старшего сына.

- Сейчас фамилия Сказочный в школе вызывает ажиотаж! Леша не ходит в школу, но постоянно занимает призовые места в каких-нибудь конкурсах. У девчонок прям повышенный интерес к нему! – говорит Ирина.

"Стеноговорилка" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

"Стеноговорилка"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В этом году Сказочные организовали у себя в селе семейную интерактивную площадку. Ребятишки с удовольствием приходят туда играть, участвуют в различных мастер-классах. Здесь же проводятся мини-концерты, выставки, чаепития и т.д.

Дом Сказочных находится в самом центре Смоленского. Для сельчан - это место притяжения. На площадке возле дома семья установила несколько волшебных лавочек. А на доме висит волшебная доска, которую здесь называют «стеноговорилкой». Каждый день кто-нибудь из Сказочных пишет на ней мелом пожелания на день – «Доброго утра», «Хорошего настроения», «Счастья и благополучия». Люди проходят мимо, читают, улыбаются, заряжаются позитивом и добром!

- В жизни всегда должно быть место сказке! – уверена мама Аладдина.

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