Для снега места не было: почему Барнаул «утонул» в сугробах

Эта зима запомнится барнаульцам частыми снегопадами, которые парализовали работу общественного транспорта, несколько раз создавали десятибалльные пробки и даже заставили министра транспорта региона опоздать на работу. Теперь огромные сугробы можно увидеть почти на каждой улице города, вплоть до основных магистралей.

Город в снегу

Во время новогодних праздников улицы Барнаула должны были очистить от снега. Так заверяли в пресс-службе администрации города, когда закончился сильный снегопад 25-26 декабря. Тогда за двое суток выпала почти половина месячной нормы осадков. Однако планам не было суждено сбыться, причина оказалась довольно необычной - для снега не было места на полигонах.

- Пока было тепло, была проблема – мы не могли сформировать второй ярус для снега, потому что техника проваливалась. Но снег мы все равно вывозили. Сейчас после морозов все подмерзло, и мы начали формировать второй ярус, и проблема исчезла. Теперь снег вывозится на все девять полигонов, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе администрации Барнаула.

Бунт «на корабле»

В конце декабря и начале января горожане массово жаловались (и продолжают это делать) на заваленные тротуары и дороги. Претензии к дорожникам поступают из разных районов города, причем они касаются как главных магистралей, так и побочных улиц с большим трафиком.

Так, целая полоса пропала с проезжей части на ул. Юрина. Снег скопился от ул. Телефонной вплоть до ул. Попова. Движение затрудняется, общественный транспорт ходит с большими интервалами.

Снежный "бордюр" на ул. Юрина. Фото: Игорь Берг

Если говорить о пропавших под завалами тротуарах, то сложная ситуация около парка «Изумрудный». Там силами пешеходов образовались «натоптыши». Теперь тропинки не только на окраине краевой столицы, но и в километре от центра города.

Завалы перед парком "Изумрудный". Фото: Игорь Берг

Непроходимая дорога теперь и на ул. Челюскинцев. На участке от ул. Анатолия до ул. Гоголя вместо четырех полос осталось всего две. Дорога сузилась вдвое, два большегруза разъезжаются с трудом.

Сугробы размером с авто на ул. ЧелюскинцевФото: БОРЗОВ Денис

Сужение дороги на ЧелюскинцевФото: БОРЗОВ Денис

А вот чуть выше по улице, на пересечении с ул. Партизанской, не осталось и полосы. Одновременно в одну сторону вместе с трамваем не проедет даже легковушка. Также на этом участке не могут подняться в гору грузовики, так как на проезжей части образовалась наледь.

Легковушке не хватает места, чтобы проехать рядом с трамваемФото: БОРЗОВ Денис

В центре города, в паре сотен метров от пр-кта Ленина, в сугробах пропадают автомобили. Так, на ул. Максима Горького с трудом разъезжаются две легковушки, тут же, на пересечении с ул. Гоголя, в снегу (справа, между знаками) затерялся старенький «Форд».

Снег на ул. ГоголяФото: БОРЗОВ Денис

На нем летом красовалась реклама общепита, а теперь маркетинг погряз в стихии. Не исключено, что снег не убирают с дороги именно из-за таких автомобилей, которые хозяева бросили на парковке или вдоль проезжей части.

Завалы снега у стадиона "Динамо"Фото: БОРЗОВ Денис

Также на пересечении с пр-ктом Ленина пропала полоса и на ул. Северо-Западной. Дорога сузилась вплоть до пересечения с ул. Юрина.

Снег на пересечении пр-кта Ленина и ул. Северо-Западной Фото: Денис Перегудов

Получите, распишитесь

Даже общественные организации провели рейд по улицам Барнаула. Дороги не прошли контроль качества из-за плохой уборки снега и наледи. По словам активистов, местами содержание улиц полностью отсутствует.

- Общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского, Индустриального и Железнодорожного районов города. Здесь снег не убирают с декабря прошлого года, - комментирует ситуацию глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. - Вместо тротуаров - заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев.

Общественники обратились в прокуратуру города. Ранее ведомство проводило собственную проверку, по итогам которой выдало предостережения о недопустимости нарушений закона председателю дорожного комитета и предприятию «Автодорстрой».

За повторное нарушение закона должностному лицу администрации грозит штраф до 10 тысяч, а дорожникам – в размере 50 тысяч рублей.

Только цифры

С начала зимы барнаульские дорожники вывезли больше 370 тыс. кубометров снега. За тот же период в прошлом году дорожники избавились от 195 тысяч кубометров. В 2018 году эта цифра составляла всего 70 тыс. кубометров снега.

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Стихия разбушевалась не на шутку: множество людей опоздали на работу из-за пробок. Общественный транспорт сегодня ездит заметно медленнее, особенно трамваи: развивать высокую скорость при таком ветре крайне опасно. Так, из-за порыва при спуске с Горы в районе дорожной развязке произошло необычное ДТП: с крыши автобуса №55 сорвало крышку люка (подробнее)