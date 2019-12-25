Деревья падают, крыши срывает: Барнаул погрузился в хаос из-за метели и снегопада

Утром 25 декабря Барнаул сковали 8-балльные пробки. Загруженность дорог необычно высока: к обеду ситуация практически не поменялась. По данным Яндекс.Пробок, в городе сейчас 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Автобус потерял деталь

Стихия разбушевалась не на шутку: множество людей опоздали на работу из-за пробок. Общественный транспорт сегодня ездит заметно медленнее, особенно трамваи: развивать высокую скорость при таком ветре крайне опасно. Так, из-за порыва при спуске с Горы в районе дорожной развязке произошло необычное ДТП: с крыши автобуса №55 сорвало крышку люка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/751619" frameborder="0"></iframe> Автобус №55 потерял деталь.Автор видео: Анастасия Корягина

Водитель остановился на трассе, поставил автобус на «аварийку», выбежал в одной ветровке и забрал деталь, которая не улетела за пределы дорожной развязки только благодаря отбойнику.

Пострадавший автобус.

Ветер, ветер — ты могуч

На ул. Георгия Исакова, 185 ветер свалил дерево, сообщили очевидцы в соцсетях. Улицу перекрыло полностью, водителям советовали искать объезд. Однако уже через пару часов городские службы отчитались в комментариях, что проезд расчистили.

По городу всюду летают слабозакрепленные предметы. И неудивительно: ветер дует с силой 12 м/с и порывами до 20 м/с. Горожан просят быть крайне аккуратными. А по Алтайскому краю МЧС передало штормовой прогноз с ветром до 27-30 м/с. на улице, по данным Яндекс.Погоды, -8 ощущаются как -19.

Дерево перекрыло проезд. Фото: Петр Петров в Barnaul22

Самой загруженной улицей с утра стала Власихинская (6 баллов). Нехарактерно плотный для данного времени трафик оказался на проспектах Калинина и Космонавтов в город (на 2-3 балла выше обычного).

Неожиданно плотное движение зафиксировали ближе к обеду на проспекте Ленина. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного.

Самими длинными пробками с утра стали:

- Затор на улицах Власихинской и Фурманова (2,5 км) от шоссе Ленточный Бор до Павловского тракта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

- Затор на Павловском тракте (2,5 км) от улицы Малахова до улицы Фурманова. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.

- Затор на улице Северо-Западная (2,4 км) от улицы Юрина до проспекта Калинина. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

О чем говорят барнаульцы

«Почемуу, почему никто не запрещает ходить на работу в такую погоду», — жалуется в соцсетях жительница Барнаула Наталья Иванова.

Инопланетянин «приуныл». Фото: vk.com/incident22

«В Новосиб выдвигаюсь! В стальном памперсе! Пожелайте удачи!», — пишет Сергей Смолихин.

«В сторону рубчика (Рубцовска, - прим. ред.) кто мчит!? Как дорога?», — спрашивает Сеня Лаптев. Ему отвечают: «Еле едем». Дорога в ту сторону, как и по Чуйскому тракту, закрыта для большегрузов и пассажирского транспорта.

«Из Бураново выехать не могу. Впереди меня «Пробокс» перед трассой застрял, сугроб по бампер. За 10-15 минут наметает», — сетует Егор Гесс.

Люди жалуются, что отменили множество рейсов на вокзалах. «А после обеда хотя бы пустят автобусы?», — интересуются граждане. «Да там жесть на трассе, поберегитесь», — советуют им «бывалые».

Люди также жалуются на недостаточно интенсивную, на их взгляд, уборку снега. Дорожники города между тем работают в усиленном режиме. В мэрии говорят, что на улицы вышли автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики и 138 рабочих.

Снег Барнауле. Фото: Анна Басинская в Barnaul22

Несмотря мини-апокалипсис, многие желают друг другу в комментариях удачи и доброго дня. По оценкам специалистов, такая погода продержится еще 1,5 суток — до 27 декабря.

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