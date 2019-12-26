Министр транспорта Алтайского края откопал две машины и опоздал на работу

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-26T12:42:34+03:00

При этом Александр Дементьев считает обстановку на дорогах сложной, но не критической

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Глава ведомства признался журналистам, что сам опоздал на работу на 15 минут из-за завалившего двор снега. Он и его соседи смогли разъехаться только после того, как совместными усилиями откопали две застрявшие машины.

Александр Дементьев сказал, что ситуация на дорогах очень сложная, но не критическая. Министр транспорта пояснил, что трассы приходится перекрывать не потому, что с их расчисткой не справляется дорожная техника, а по причине отсутствия видимости.

- Техника с трассы практически не возвращается. Пересменка людей происходит непосредственно на месте работы для того, чтобы не было холостого пробега. Техника работает в круглосуточном режиме, – рассказал Александр Дементьев.

Самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается в Солонешном, Чарыше и Петропавловке.

Перевоз групп детей на праздничные елки находится под особым контролем, их сопровождают правоохранители. Иногда техника чистит дорогу прямо перед экипажами скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU