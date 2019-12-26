«Сложно, но управляемо»: в Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-26T09:59:31+03:00

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Первый замглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков рассказал, что по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре количество осадков, выпавших на территории города Барнаула, составило 160% от среднемесячной нормы (47мм). При этом только за последние сутки выпало 1,5 см осадков или 48% среднемесячной нормы декабря.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал, что в ночь с 25 на 26 декабря на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с барнаульских дорог вывезли почти 6 тыс. кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 165 тонн песчано-соляной смеси.

-Необходимо обеспечить выполнение этой работы. Многие горожане сегодня отказались от поездок на личном транспорте, и мы благодарим их за это. Дорожные службы смогут более оперативно выполнять свою работу. Наша задача обеспечить беспрепятственное движение по дорогам и тротуарам насколько это возможно. Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой, - отметил ВРИО главы Барнаула Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU