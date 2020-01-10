2020-01-10T10:36:32+03:00
Общество

Снова ищет работу: Татьяна Кувшинникова разочаровалась в Москве и вернулась в Барнаул

Женщина пожила в мегаполисе всего 1,5 месяца
Юлия ЕВГРАФОВА
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Татьяна КувшинниковаТатьяна КувшинниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Скандально известная барнаульская экс-учительница Татьяна Кувшинникова вернулась из Москвы обратно в Барнаул. В столице она хотела найти высокооплачиваемую работу, но не получилось.

В Москве Кувшинникова прожила 1,5 месяца. Надеялась найти работу по специальности, но помешали бытовые проблемы. У женщины не было денег на аренду квартиры, поэтому она устроилась работать няней с проживанием в Подмосковье. После того, как лучшего варианта для себя Татьяна не нашла, вернулась обратно в Барнаул. Сейчас скандально известная экс-учительница снова находится в поисках работы.

- Мне, конечно бы, хотелось работать по специальности в художественной школе, но сейчас среди учебного года мест нет нигде. Пока я, к сожалению, ничего не нашла, поэтому нахожусь в бесконечных поисках. Думаю на биржу труда встать. В Москву возвращаться не планирую, - рассказала Татьяна Кувшинникова.

Экс-учительнице уже предложили уехать работать в алтайское село по программе «Земский учитель», но жительнице Барнаула этот вариант не приглянулся.

- В этих селах даже водопровода нет. Печь топить нужно, но это ладно, я и в Барнауле в частном доме живу. А в деревне жить без воды, носить ее из колонки – это, конечно, вообще… Я на такое не готова, - добавила Кувшинникова.

Напомним, в феврале прошлого года скандал с барнаульской учительницей разгорелся из-за опубликованных в социальных сетях фото. На них Татьяна Кувшинникова запечатлена зимой в коротком платье (многие приняли его за купальник) на брусья. Женщина занимается моржеванием, поэтому на ее странице в соцсети много фото, сделанных в купальнике зимой. Это и не понравилось некоторым родителям и руководству школы, в которой тогда работала Татьяна.

Из-за эмоционального давления женщине пришлось уволиться, а позже министр образования предложил ей место в краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Там Кувшинникова несколько месяцев обучала учителей правильному ведению социальных сетей. За это Татьяне платили 14 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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