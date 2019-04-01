2019-04-01T16:25:20+03:00
Общество

Барнаульская учительница, уволенная из-за фото, нашла новую работу

Ей предложили должность в институте повышения квалификации педагогов
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Татьяна КувшинниковаТатьяна КувшинниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Министр образования Алтайского края предложил новую работу бывшему учителю Татьяне Кувшинниковой, уволенной из-за фото. 2 апреля с 9 утра она выходит на работу в краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

- Я уже подала документы, буду специалистом по учебно-воспитательной работе в библиотечно-информационном секторе. Зарплата 14 тысяч рублей. Буду писать и редактировать тексты для методичек, может, выступать на конференциях. Испытательный срок - три месяца, - рассказала женщина.

От такого предложения, конечно, радости Татьяне мало - зарплата, даже по меркам Барнаула, мизерная. Хоть и на две тысячи больше, чем в школе.

- Про график не знаю, может, тоже задерживаться придется. В школе - то классный час, то тетрадки, то журнал – в итоге домой часов в 7-8 вечера возвращалась, хотя работала в первую смену, - делится Кувшинникова.

Напомним, женщина уволилась после того, как кто-то из родителей пожаловался на ее "вызывающее" фото в сетях. После этого по стране прокатился флэшмоб. В поддержку Кувшинниковой педагоги начали выкладывать в сетях фото в купальниках (и не только) с хэштэгом #учителятожелюди.

Также Татьяну пригласили на передачу к Андрею Малахову, но женщина еще раздумывает.

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После истории с барнаульской учительницей, которую вынудили уволиться из школы из-за откровенного, по мнению родителей фото, по стране прокатился флэшмоб. В поддержку Татьяны Кувшинниковой педагоги начали выкладывать в сетях фото в купальниках и не только с хэштэгом #учителятожелюди (подробнее)

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Учителя тоже люди?.По всей России педагоги раздеваются в поддержку уволенной коллеги. А как вам такой флешмоб?

ИСТОЧНИК KP.RU

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