Самолет со сбоем в системе приземлился в Барнауле

В ночь на среду, 5 июня, в Барнауле приземлился самолет Боинг 757-200 рейсом из Антальи. Во время полета система дала сбой и показала неполадки.

Согласно предварительной информации, непосредственно перед посадкой сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Тем не менее, борт приземлился без каких-либо проблем.

- Самолет совершил нормальную посадку. Подозрение на техническую неисправность были непосредственно во время полета. В настоящее время специалисты компании Azur air работают на перроне с данным самолетом и выясняют причины неполадок, - рассказали «Комсомолке» в барнаульском аэропорту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/712941" frameborder="0"></iframe> Нештатную посадку в аэропорту Барнаула совершил рейс из Антальи.

По словам представителей воздушной гавани, данный борт со 229 пассажирами и семью членами экипажа прилетел в столицу Алтайского края примерно с часовой задержкой, из-за чего обратный рейс в Анталию также немного задержался.

- Так как прилетевший самолет остался в Барнауле до выяснения всех обстоятельств произошедшего, пришлось вызывать из Новосибирска резервный борт. Все пассажиры улетели отдых на нем, - также добавили в аэропорту.

Что касается тех людей, которые минувшей ночью вернулись с курорта, то они, а также члены экипажа, не пострадали. Самолет также цел.

- Они даже не почувствовали, что что-то было не так, - отметил собеседник.

Сколько продлится экспертиза самолета с неполадками и когда он вновь сможет подняться в небо, пока неизвестно.

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