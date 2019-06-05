2019-06-05T10:10:38+03:00
Происшествия

Самолет со сбоем в системе приземлился в Барнауле

На его борту находилось почти 230 пассажиров и семь членов экипажа [видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пассажиров рейса из Барнаула отправили на резервном самолетеПассажиров рейса из Барнаула отправили на резервном самолетеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 5 июня, в Барнауле приземлился самолет Боинг 757-200 рейсом из Антальи. Во время полета система дала сбой и показала неполадки.

Согласно предварительной информации, непосредственно перед посадкой сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Тем не менее, борт приземлился без каких-либо проблем.

- Самолет совершил нормальную посадку. Подозрение на техническую неисправность были непосредственно во время полета. В настоящее время специалисты компании Azur air работают на перроне с данным самолетом и выясняют причины неполадок, - рассказали «Комсомолке» в барнаульском аэропорту.

Нештатную посадку в аэропорту Барнаула совершил рейс из Антальи.

По словам представителей воздушной гавани, данный борт со 229 пассажирами и семью членами экипажа прилетел в столицу Алтайского края примерно с часовой задержкой, из-за чего обратный рейс в Анталию также немного задержался.

- Так как прилетевший самолет остался в Барнауле до выяснения всех обстоятельств произошедшего, пришлось вызывать из Новосибирска резервный борт. Все пассажиры улетели отдых на нем, - также добавили в аэропорту.

Что касается тех людей, которые минувшей ночью вернулись с курорта, то они, а также члены экипажа, не пострадали. Самолет также цел.

- Они даже не почувствовали, что что-то было не так, - отметил собеседник.

Сколько продлится экспертиза самолета с неполадками и когда он вновь сможет подняться в небо, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шесть человек упали с трапа при посадке в самолет в Барнауле

Площадка перед входом в воздушное судно неожиданно сложилась прямо под ногами пассажиров,четверо пострадавших находятся в городской больнице (далее)

Пострадавшая в барнаульском аэропорту девушка: На трапе было 30 человек при разрешенных не более восьми!

- У двух человек переломы, у третьего – поверхностные ушибы. Они госпитализированы в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения. Угрозы жизни нет, - сообщили в региональном минздраве (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24
Ремонт проспекта Социалистического начнется в предстоящие выходные
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат
Пожар в новостройке произошел в Барнауле
Экс-компаньон регоператора подал жалобу в алтайское УФАС
Два человека погибли в ДТП на бийской трассе, уходя от погони
Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП
В Барнауле начали ремонтировать улицу Пролетарскую
Алтайский спортсмен поднял 24-килограммовую гирю почти 2,5 тысячи раз
На Алтае ведется розыск насильника-рецидивиста
Селянка поблагодарила врачей за спасенную жизнь
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
На Алтае «Почта России» сделала из детского сада проходной двор
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Бактерии «протея»: как распознать «на вкус» и не отравиться
На Алтай-Коксе определили лучших лаборантов
Проспект Социалистический перекроют в Барнауле
Погода на 5 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов
Две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
В Алтайском крае работает Совет по правам человека России
Немецкие специалисты планируют начать сотрудничество с Алтайским краем
Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенников
В Барнауле оцепили автозаправку из-за подозрительного чемодана