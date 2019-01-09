Скандал всероссийского уровня: почему инвестору позволили добывать золото на Алтае, а потом запретили

В Солонешенском районе Алтайского края местные жители, биологи и экологи добились закрытия добычи золота на реке Ануй. Решить мирно ситуацию не удалось – судебные тяжбы длились несколько лет. Весь сыр-бор произошел из-за странного порядка оформления документов на добычу золота в масштабах страны. В частности, Росприроднадзор и Минприроды Алтайского края сначала разрешили инвестору изучить и «зайти» на участок, но когда работы начались, была утверждена новая редакция Красной книги России. В ней появились новые растения и виды рыб, которые защищаются по закону.

Победа экологов

Алтайские экологи через суд добились таки своего - теперь добывать золото на реке Ануй нельзя. Местные жители ликуют, а инвестор-старатель обязан восстановить нарушенную экосистему. Ему нужно вернуть приток реки в изначальное положение, восстановить почву на берегу и, по словам экологов, высадить вырубленные 15 га деревьев, которые уничтожались в процессе добычи золота.

18 декабря 2019 года прошло заседание о защите экологических прав граждан региона. Алтайский краевой суд счёл обоснованными доводы экологов о грубых нарушениях природоохранного законодательства со стороны старателей.

- Никакие коммерческие интересы не могут оправдать пренебрежение экологическими правами людей. Но в этой ситуации просто обескураживает позиция федеральных природоохранных органов. Мало того, что Росприроднадзор на протяжении всего времени, пока длились судебные тяжбы, «не видел» никаких нарушений, так он ещё и оказывал всемерное содействие незаконной деятельности. Уже после принятия решения Центральным районным судом этот орган, призванный охранять природу, выдал ООО «Ануй» разрешение на добывание растений, занесённых в Красную книгу России! Эти разрешения были представлены золотодобытчиками в суде апелляционной инстанции. Большего абсурда представить невозможно. Это выглядит настолько нелепо, ведь в течение всего судебного процесса в первой инстанции золотопромышленники доказывали, что никаких редких растений на используемой территории нет. И помогали им в этом отдельные «учёные», явно не обременённые такими старомодными качествами, как честь, совесть и профессиональный долг, - обозначил свою позицию координатор группы общественного экологического мониторинга Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Золотодобыча на Ануе. Фото: Алексей Грибков

По федеральному закону «Об охране окружающей среды», участки с флорой и фауной, которая занесена в Красные книги, нельзя занимать для хозяйственного использования. Также нельзя вести работы, которые приводят к сокращению численности растений, животных и других организмов. Это означает, что допустивший работы Росприроднадзор превысил свои полномочия.

- Мы просим Генеральную прокуратуру дать оценку действиям Росприроднадзора и принять необходимые меры реагирования на эту вопиющую ситуацию. Фактически действия федерального природоохранного органа являются преодолением решения суда, и говорят об очевидном сговоре с компанией-нарушителем, – заявил Алексей Грибков.

Так, экологи планируют и далее следить за ситуацией и добиваться полного исполнения вступившего в законную силу судебного решения. В частности, восстановления экосистемы реки Ануй и другой растительности.

Позиция инвестора

Совсем иначе ситуацию видит генеральный директор ООО «Ануй» Александр Лубенец. Он считает, что вся процедура выдачи документов, разрешающих добычу, устроена нелогично. В частности, изначально инвестору при заходе на объект разрешают разведать территорию, далее проходятся технические экспертизы, выдаются соответствующие разрешения, продается лицензия. Все это время организация оплачивает проверки, процесс обследования территории, аренду участка. Но только после прохождения всех инстанций начинается оценка вреда, который добыча природных ресурсов может нанести экологии. На этом моменте и начинаются суды, которые зачастую запрещают старателям выполнять свою работу.

Река Ануй и старатели. Фото: Алексей Грибков

- Даже если на территории оказались краснокнижные цветы или рыба, это должно выясняться до того, как вы продали лицензию. Мы потратили годы работы и сотни миллионов рублей на разведку, изготовление проектов, экспертизы. А в итоге к нам приходят и говорят, что передумали. Тогда нужно создавать страховой фонд для инвестора для покрытия ущерба, - поясняет Александр Лубенец.

В итоге получается, что инвестор действовал в законном поле, но оказался не у дел. Это признает и противник золотодобычи Алексей Грибков.

- Главная проблема в том, что на Ануе, и на других участках, регионах игнорируется часть законодательства. Александр Иванович заплатил за проект, лицензию, разрешения. Но никто не смотрит на экологическую составляющую. В технических проектах ничего нет о необходимости сохранения экосистемы, ее компонентов, биологического разнообразия. Все, что там приводится – замкнутый водооборот, недопущения сбросов, орошение отвалов и все. Так одна часть законодательства соблюдается, а другая – нет. Так быть не должно, - рассказывает Алексей Грибков.

Того же мнения придерживается и директор Института водных и экологических проблем Александр Пузанов. Именно его работники провели экспертизы, благодаря которым стало ясно, что добывать золото на Ануе нельзя.

Изменение русла реки. Фото: Аляска Солонешенская

- Необходима корректировка в законодательстве. Ведь Лубенец получил все документы на правовых основаниях. Человек вложил деньги. Тем не менее, нельзя добывать золото дражным способом, особенно в долинах уникальных рек. Но все равно в половине Сибири золото добывается именно так, - рассказал директор Института водных и экологических проблем Александр Пузанов.

Получается, организация золотодобытчика стала заложником ситуации. Но представители ООО «Ануй» не планируют сдаваться и намерены подать апелляцию в суд высшей инстанции, чтобы добиться справедливого для себя решения.

- Понес ущерб не только я и моя компания, но и Алтайский край в целом. Мы прошли десятки проверок, инспекторы и изучали чистоту воды в наших оттоках и сделали соответствующие выводы, но мы пропустили сезон, а теперь нам и вовсе нельзя работать. Но мы не сдаемся и даже планируем разведать другой район региона, в котором можно добывать золото, - отметил Александр Лубенец.

Потери для региона

Инвестор ООО «Ануй» понес существенные потери. Но и бюджет региона тоже не получит средства, которые могли бы появиться из-за добычи золота. По словам Александра Лубенца, рядом с селом Топольное в Солонешенском районе есть гора, в которой «спрятано» около 20 тонн рудного золота, а это, по примерным расчетам, годовой бюджет Алтайского края.

Немаловажно, что те растения, которые входят в Красную книгу России, а это Венерин башмачок и Кандык – довольно распространенные растения, о которых должны были знать как в Росприроднадзоре, так и в краевом Минприроды.

- Любой геоботаник, более-менее знающий территорию, прекрасно понимает, что эти Кандыки растут везде – и на малом участке у Ануя, и на большом. И те маломальские специалисты, кто делал экспертизы, должны были понимать, что эти растения должны были быть прослежены на всех фазах вегетации, и Венерин башмачок, и другие. Поэтому все получили экспертизы, что ничего не произрастает, предприниматель начал разрабатывать проект, а теперь все пошло иначе. Я бы вообще запретил разработку этим методом в долинах рек. Но если уж разрешили, то нужно делать необходимые выходы из ситуации. Так происходит не впервые. Но я считаю, что разработка дражным методом должна быть запрещена, не должны использоваться вот такие полумеры, - пояснил директор ИВЭП Александр Пузанов.

Пострадали и некоторые местные жители села Топольное, которые работали на добыче золота. Теперь они снова вынуждены работать старателями вахтовым методом, а не поблизости своей родины. Получается, в ситуации и в экологическом законодательстве далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд. Изначально экологи планировали защитить экосистему, это удалось сделать, но пострадал и инвестор, который оформил документы законным способом, и работники предприятия, и бюджет Алтайского края, который остается одним из самых бедных регионов России.

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