50 кг золота могут испортить жизнь алтайским селам

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-07T10:19:56+03:00

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«Повернуть реку вспять» - это выражение в Солонешенском районе с приходом золотодобытчиков приобрело буквальное значение. С июля в русле реки Ануй старатели (ООО «Ануй») добывают россыпное золото. Для этого промышленники вырвали реку из привычного русла, старательно выскоблив ее дно вместе со всей экосистемой, и пустили по искусственному рву.

Последствия для района, да и в целом для экономики Алтайского края, по мнению экологов, могут быть ужасающими. Уже на этой неделе общественная организация «Экологический актив» намерена обратиться в Солонешенский районный суд с исковым заявлением. Экологи уверены, что золото добывают здесь незаконно.

На старые грабли

Жители Солонешенского района ведут неравный бой с золотодобытчиками еще с 2013 года, когда старателям выдали лицензию. Сельчане организовывали сходы, призывали в поддержку местных депутатов и все единодушно голосовали против добычи ценного ископаемого. Однако глас народа и их избранников не смог изменить ситуацию – этим летом старатели начали свою деятельность.

Искатели драгоценного металла уже не первый раз приходят на Солонешенскую землю – ранее добычи велись на реках Дрезговитая и Карама – и опыт этот положительным назвать трудно. После себя охотники за прибылью оставили марсианские пейзажи – сплошные рытвины да котлованы. О том, что итог новой добычи золота будет менее плачевным, можно и не рассчитывать. Напротив, будет только хуже, поскольку сейчас добычу ведут не в притоках, а в основном русле Ануя, считает эколог Алексей Грибков.

- Процитирую известного природоохранника с Дальнего Востока, доктора биологических наук Татьяну Шевкову, которая говорила, что «девственность нельзя восстановить с помощью бульдозера». Можно прорыть канаву по старому руслу и пустить по ней реку, можно разровнять отвалы, но восстановить речную экосистему невозможно. Человек все время забывает, что он не бог, - сказал он.

По словам эколога, рекультивация земель, о которой говорят искатели золота, подразумевает засыпку котлованов отвалами пород и разравнивание техникой. При этом речь о восстановлении животного и растительного мира не идет.

Рыбы нет, скоро и коров не будет

То, что на реке Ануй уже сейчас, только при одном месяце работы старателей, не все в порядке, видно невооруженным глазом – некогда кристально чистый водоем стал устрашающе мутным. Местные рыбаки вздыхают:

- Рыбы нет и, наверное, уже не будет.

Для местного населения, которое во многом выживает за счет промыслов, это практически звучит как приговор. Надежда на других кормилиц-коров тоже час от часу становится слабее – пастбища вдоль реки превращаются в непроходимые котлованы.

Под угрозой и здоровье самих граждан, считает Алексей Грибков. Взвеси, которые содержит вода (даже без химических примесей), опасны.

- Для людей и домашних животных, которые живут ниже (село Топольное и районный центр Солонешный), Ануй – единственный источник водоснабжения. И это единственное место, где можно купаться. Поэтому воздействие на здоровье будет бесспорно, - говорит он.

Чтобы добыть золото, реку Ануй поворачивают вспять. Фото: Аляска Солонешенская

Под угрозой краснокнижные растения и животные

Впрочем, в суд эколог собрался пойти с другими аспектами – более очевидными. На руках «Экологического актива» несколько заключений специалистов. И в них черным по белому обосновывается, что добывать золото в этом месте нельзя. Причина – наличие краснокнижных растений и животных. Так, в экспертном заключении Валерия Журавлева, профессора кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, доктора биологических наук, написано, что река Ануй является местом обитания ценных и редких видов рыб, в том числе тайменя (Красная книга Алтайского края) и хариуса сибирского.

- Промышленная разработка месторождений золота в руслах и поймах рек Ануй, Солонешная и Щепета несомненно окажет негативное воздействие на популяции рыб, - пишет ученый Журавлев.

В заключениях общественной организации «Экологический актив» за подписью Людмилы Пожидаевой и Дмитрия Кузменкина, кандидатов биологических наук, написано, что на месте добычи золота в Солонешенском районе произрастают три вида краснокнижных растений РФ – венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый и кандык сибирский.

- В соответствие с частью 1 статьи 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания, - написано в заключении.

Под угрозой исчезновения оказалось и одно краснокнижное животное России – моллюск чашечка речная. Заключение о его обитании на месте добычи золота выдал Кузменкин.

Экологи уверены, что наличие краснокнижных растений будет самым веским аргументом в районном суде против золотодобытчиков. В своей победе, если не в этом, то в вышестоящем суде, они убеждены – подобные прецеденты уже были.

Цифры

58, 3 кг золота планирует добыть ООО «Ануй» за 3 года работы в Солонешенском районе. При этом урон экономике РФ всего лишь одного краснокнижного растения кандыка сибирского ученые оценивают в 700 млн. рублей.

Кстати

Добыча золота ведется в непосредственной близости от знаменитой Денисовой пещеры. Этот природный и археологический памятник является центром притяжения туристов со всего мира. Именно здесь в 2008 году было сделано уникальное открытие – обнаружены останки Денисова человека, свидетельствующие об особой ветви развития человечества.

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