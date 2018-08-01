Американский фермер Джастас Уолкер выступил против добычи золота на Алтае

1 Авг. 04:00 2018-08-01T13:31:09+03:00

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Американский фермер Джастас Уолкер выступил против добычи золота неподалеку от села Топольное Солонешенского района в Алтайском крае. Аграрий, известный в Сети как «Веселый молочник», призвал подписать петицию в адрес президента России. В ней авторы послания предлагают главе государства «рассмотреть вопрос» и провести проверку ООО «Ануй», который занимается добычей рассыпного золота на территории района «без учета интересов местного населения».

- Прошу всех подписать петицию, это ущерб району. Добывают золото прямо рядом с поселком, а ниже по течение живут люди, пасут скот. Но нельзя так, не справедливо, - возмутился на своей странице в «ВКонтакте» Джастас Уолкер.

«Веселый молочник» посетовал, что кому-то можно всю речку захватить для добычи золота, а «кому-то нельзя с тазиком постоять без вреда». И обратился к людям подписать обращение, сообщив, что необходимо собрать 20 тыс. подписей. В настоящее время под петицией стоит 189 подписей.

Война с ветряными мельницами

Напомним, противостояние старателей и местных жителей продолжается уже несколько лет. В 2013 году изыскательные работы на реке Ануй Солонешенского района были остановлены из-за многочисленных возмущений граждан. Депутаты райсовета поддержали своих избирателей и тоже проголосовали против выделения участка под золотодобычу. Однако работы возобновились, а компания «Ануй» получила лицензию на добычу золота.

Жителей района это не остановило – в июне прошлого года Тополинский сельсовет организовал сход граждан, на котором местные решительно сказали «нет» пришлым золотодобытчикам, заявив, что это нанесет серьезный урон экологии района. Сельчане были возмущены тем, что старатели планируют изменить русло реки. В паводок это может спровоцировать размыв скотомогильников, находящихся рядом. Кроме того, район богат редкими животными, рыбами и краснокнижными растениями. Рядом находятся древнейшие археологические памятники: знаменитая Денисова пещера и стоянка Карама. Все это, по мнению граждан, теперь под угрозой исчезновения. Тем более что практика предыдущих золотодобывающих производств на реках Карама и Дрезговитая, по их словам, показала – нормальной рекультивации старатели не проводят, в лучшем случае разравнивают отработанную породу бульдозером.

Чтобы доказать свою правоту, местные жители обратились к ученым, которые подтвердили, что в реке обитают вымирающие виды рыб, а в пойме Ануя произрастают краснокнижные растения.

Впрочем, это мало повлияло на ситуацию – старатели выиграли три арбитражных суда и в июле 2018 года приступили к добыче золота.

Вместо послесловия

В комментариях под постом Джастаса Уолкера пользователи Сети надеются, что именно американский паспорт «Веселого молочника» может изменить ситуацию в пользу жителей Солонешенского района.

- Ему с паспортом США тут можно все, ему ничего не будет, возможно, у него даже что-то получится, - написал Александр Голованов.

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