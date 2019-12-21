Алтайские экологи добились запрета на добычу золота в Солонешенском районе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-21T14:12:34+03:00

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Ранее золотодобытчик занимался работал на реке Ануй. Он подал апелляцию на прошлое решение не в его пользу. Однако Алтайский краевой суд оставил без изменения решение нижестоящей судебной инстанции.

Как сообщил эколог Алексей Грибков, теперь старатели на реке Ануй в Солонешенском районе должны прекратить свою деятельность и восстановить флору и фауну. Против добычи золота в Солонешенском районе выступали местные жители, биологи, географы и археологи. Но целый год старатели беспрепятственно добывали золото на реке.

По словам экологов, старатели нарушали природоохранное законодательство. Это подтвердило решение Центрального районного суда, а также Алтайский краевой суд.

- Просто обескураживает позиция федеральных природоохранных органов. Мало того, что Росприроднадзор на протяжении всего времени, пока длились судебные тяжбы, «не видел» никаких нарушений, так он ещё и оказывал всемерное содействие незаконной деятельности. Этот орган, призванный охранять природу, выдал фирме «Ануй» разрешение на добывание растений, занесённых в Красную книгу России, - возмущается Алексей Грибков.

ИСТОЧНИК KP.RU