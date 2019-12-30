Пирожные вспушить, а шоколад заморозить: вкусные обманки для праздничного застолья

До Нового года совсем чуть-чуть. Елочки коварно подмигивают, холодильники ломятся от яств. Грядет всенародное радостное обжорство. Оливье, селедка под шубой, холодец - это только начало. Что делать, если и полакомиться хочется, и талию максимально сохранить.

Автор тренинга «Как перестать жрать» психотерапевт Николай Прохоров предлагает делать интересные обманки.

- Майонез в салатах можно заменить на нежирный йогурт, в таком случае тот же "Оливье" станет менее калорийным, - советует Прохоров.

Пирожные, по словам диетолога, можно «вспушить». Это значит, порезать их на мелкие кусочки и добавить в них фруктов.

- Во-первых, визуально у вас получится большая порция и вы уже столько не съедите. Во-вторых, обычный бисквит быстро растает во рту, а фрукты придется жевать,- говорит Прохоров.

Трюфели можно сделать из виктории, политой сверху шоколадом - и вкусно, и менее калорийно. А шоколадную плитку заморозить в холодильнике дольками – тогда вы ее точно не съедите быстро.

- Если говорить про алкоголь, то я бы советовал остановиться или на сухом вине, или на крепких напитках в небольшом количестве, - говорит эксперт.

Вино, по словам диетолога, можно разбавить водой и этим уменьшить плотность калорий.

- Если вы до этого придерживались правильного питания, а в праздники произошел срыв, то я бы советовал вам не корить себя за это и не вставать на весы сразу же после праздника, - подытожил психотерапевт. - Вернитесь снова к правильному распорядку, добавьте разгрузочные дни, движение и лишние килограммы, и сантиметры уйдут.

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