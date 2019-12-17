Топ-5 правильных и вкусных блюд для новогоднего стола

Чтобы не набрать лишних килограммов за новогодние праздники, меню вашего стола должно состоять из правильных блюд. Здоровая еда тоже может быть вкусной! В качестве доказательства «Комсомолка» вместе с барнаульским фитнес-тренером Кариной Алимовой собрала топ-5 интересных рецептов блюд, которые могут украсить ваш праздничный стол.

«Фахитас с курицей»

Ингредиенты (рецепт на 3-4 порции): 500 г куриной грудки, половинка небольшой головки красного лука, 400 г болгарского перца, половинка лайма или лимона, оливковое масло, 2 столовые ложки порезанной петрушки.

Маринад для курицы: один зубчик чеснока, чайная ложка паприки, соль по вкусу, 1/4 чайной ложки молотого перца, пол чайной ложки зиры и чайная ложка орегано.

Приготовление: курицу необходимо порезать на узкие полоски (примерно по 1,5 см) и замариновать в заранее приготовленной смеси. Жарим болгарский перец на оливковом масле до полуготовности, добавляем лук. Как только он станет мягким, перекладываем овощи в тарелку. Равномерно обжариваем кусочки курицы, добавляем перец с луком, выдавливаем сок лимона (или лайма). Немного тушим, затем посыпаем зеленью.

«Салат из авокадо и томатов»

Ингредиенты: один огурец, три средних помидора, пучок базилика, половинка красного лука, одно спелое авокадо, щепотка сахара, соли и перца.

Для заправки: 5 столовых ложек красного винного уксуса, оливковое масло, соль, 2 зубчика измельченного чеснока, чайная ложка сахара и орегано.

Приготовление: к нарезанным помидорам и огурцам добавляем соль, перец и сахар, перемешиваем. Затем очищаем и нарезаем ломтиками авокадо, а лук пластинами. Также измельчаем листья базилика, отдельно подготавливаем заправку. Получившейся смесью заправляем салат и даем ему постоять 15-20 минут.

«Запеканка из курицы и овощей»

Ингредиенты: один небольшой помидор, половинка болгарского перца, 250 г куриного филе, немного молотого перца, соль, сушеный базилик, зубчик чеснока и половинка луковицы.

Для соуса: 60 мл молока, 40 г сыра и 2 яйца.

Приготовление: куриное филе и болгарский перец нарезаем кубиками. Помидор нарезаем кружками, а лук полукольцами. Затем немного обжариваем лук без масла (можно добавить немного воды), добавляем натертый чеснок, болгарский и молотый перец. Перемешиваем с курицей и жарим (без масла) 5 минут, перчим и солим. Перекладываем овощи с курицей в форму для выпекания, разравниваем и накрываем кружками помидоров. Яйца и молоко взбиваем, добавляем соль и перец, сушеный базилик. Заливаем смесь в форму и отправляем в духовку, заранее нагретую до 190 градусов. Запекаем около 20 минут, потом запеканку нужно посыпать тертым сыром и отправить в духовку еще на 15-20 минут (до появления золотистой корочки).

«Фаршированные грибы»

Ингредиенты: 200 г сыра рикотта, 6 шляпок крупных шампиньонов, несколько ломтиков твердого сыра, половинка измельченного репчатого лука, 200 г томатного пюре, 1 зубчик измельченного чеснока, 100 г нарезанных помидоров черри, зелень, соль, черный перец, оливковое масло.

Приготовление: лук с чесноком необходимо обжарить на оливковом масле. Затем добавляем томатное пюре и приправы, тушим. После смазываем шляпки грибов этим соусом, выкладываем ломтики твердого сыра, добавляем рикотту, сверху кладем порезанные помидоры черри. Запекаем в духовке 15 - 25 минут при температуре 190 градусов. Перед подачей украшаем зеленью.

И, конечно же, десерт – «Апельсиновые конфеты с орехами»

Ингредиенты: горсть фиников, три столовые ложки кунжута, 150 г миндаля, половинка апельсина и столовая ложка какао (по желанию).

Приготовление: перед готовкой миндаль нужно замочить в воде на несколько часов, а финики минут на 20. Затем необходимо вынуть косточки из фиников, добавить миндаль и апельсин, размельчить в блендере. На терке натереть немного цедры, вместе с кунжутом добавить это к остальным ингредиентам. Хорошенько перемешать (при желании также добавить какао). Из получившейся массы скатать небольшие шарики.