Больше фруктов, меньше майонеза: что должно быть на новогоднем столе

В новый год лучше всего входить налегке, и это заключается не только в отказе от вредных привычек, но и в организации праздничного стола. Алтайские медики советуют добавить побольше овощей и фруктов, а вот майонезные салаты оставить в прошлом.

- Так как появляется тенденция на здоровый образ жизни, то и праздничный стол должен быть максимально «здоровым». Конечно, каждая нормальная хозяйка стремится к тому, чтобы был полный «арсенал» продуктов, но на каких-то все же стоит сделать акцент, - говорит Татьяна Репкина, главный врач краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья».

В список полезных продуктов входят свежие фрукты и овощи, от соленых лучше вовсе отказаться, либо значительно сократить количество. Если же без заготовок ну никак, то лучше отдать предпочтение маринадам. Любимые всеми салаты, заправленные майонезом, желательно есть поменьше. Если говорить в целом о технологии приготовления, то в идеале стоит отдать предпочтение запеканию. Также можно приготовить легкие закуски, поставить на стол рыбу, минеральную столовую воду.

- Если говорить об алкоголе, то в частности пиво мужчинам я бы вообще не рекомендовала употреблять. Это источник фитоэстрогенов. Те, кто злоупотребляет им или в целом много выпивает, в результате может получить негативное влияние на свой организм в виде увеличения живота. В целом тело будет перестраиваться по женскому типу, - добавляет специалист.

Самый правильный выбор медиков – два бокала красного сухого вина, а идеал – это, конечно же, вовсе отказаться от горячительных напитков.

В целом же новогодние праздники лучше проводить не за столом, а отдать предпочтение физическим активностям: лыжным прогулкам по заснеженному лесу или просто спокойной прогулке.

- Еще хотелось бы обратиться к людям старше 40 лет: в новый год нужно входить с плоским животом. Избыточный вес и ожирение являются фактором риска. Если вес чуть больше нормы, то следует пересмотреть свой рацион питания: ограничить употребление соли до пяти грамм в сутки, увеличить употребление овощей и фруктов до 400-500 грамм и ограничить потребление сладкой газировки. Также довольно много в рационе должно быть морской рыбы, - говорит Татьяна Викторовна.

Совсем не лишним будет оставить в уходящем году такую вредную привычку, как курение, и не важно какое: традиционные сигареты или электронные. Входите в 2020-й со здоровым настроем. Также медики настоятельно рекомендуют не готовить на новогодний стол слишком много еды. Нарезки и салаты могут храниться не дольше 6-8 часов. Если доедать их 2 января или даже позже, то в разы увеличиваются шансы заработать отравление.

- Не думаю, что мой стол сильно будет отличаться от среднестатистического, но могу с уверенностью сказать, что на нем будет достаточное количество овощей и много фруктов, горячее в виде мяса, не будет картофеля – потому что это довольно тяжелый продукт. Также, скорее всего, откажемся от сладкого, чтобы не переедать. Фруктов нам хватит, - добавляет Татьяна Репкина.

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