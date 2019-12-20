Три барнаульских школьника попали в реанимацию из-за снюса

Снюс на пике популярности у школьников по всей России. Не обошла стороной эта гадость и Алтайский край. Так, за последние две недели в Барнауле в отделение реанимации с отравлением снюсом поступили три школьника.

- Всем по 12 лет. У всех троих было затуманенное сознание, судороги. Мальчики утверждали, что жевательным табаком их угостили знакомые. Всех пришлось откачивать, целые сутки парни лежали под капельницей. И это только за последние две недели, - рассказал реаниматолог в отделении реанимации и интенсивной терапии Алтайского краевого центра охраны материнства и детства Олег Першин.

По словам врачей, дети под снюсом чувствуют приятную слабость и расслабление. Причем родители не могут их вычислить – такой табак не оставляет запаха изо рта, от рук и одежды. Тем временем, опасная привычка травит подростков, и они попадают в больницу с мощной интоксикацией организма.

Запретный плод

Стоит снюс в Барнауле очень не дорого – пакетик 30 рублей, упаковка – 250-400 рублей. Такие деньги есть почти у каждого школьника. При этом грустно осознавать, что иногда дети покупают снюс друг у друга. Самые хитрые доплачивают взрослым 50-100 рублей, чтобы те купили им пачку. А потом перепродают по пакетикам своим товарищам.

Ученики младших классов смотрят на старших и тоже пробуют вредный жевательный табак. Он далеко не такой безопасный, как заявляют производители. В составе есть канцерогены, соли и другие вредные вещества, которые выжигают слизистую, вредят деснам и зубам, а в отдельных случаях могут привести к раку и летальному исходу.

Жевательный табакФото: БОРЗОВ Денис

Так едва не произошло в Заринске. В середине ноября 13-летний мальчик взял пакетик у товарища и «закинулся». Чуть позже он упал без сознания. У парня остановилось дыхание и он, по некоторым данным, даже пережил клиническую смерть. Слаженная работа фельдшеров спасла ему жизнь и мальчика реанимировали. Теперь вряд ли он еще когда-нибудь пригубит пакетик снюса.

- Производители же делают все, чтобы за их продуктом приходили и покупали снова. В пакетике столько никотина, что он вызывает привыкание быстрее сигарет. Поэтому мне не верится, что химический состав ни разу не менялся в худшую сторону. Моя дочь в седьмом классе, она подошла ко мне и спросила, знаю ли я, что такое снюс. Я выяснил, что многие дети регулярно его принимают. А потом произошел этот случай с мальчиком из ее школы, который чудом выжил. Поэтому я считаю, что снюс надо запретить и рассказываю о его вреде, - говорит сотрудник социального отдела Бийской епархии Константин Симанков.

После отравления заринского школьника с продавцами снюса проводили беседы, некоторые добровольно убрали «отраву» с прилавков. А кто-то отказался, ведь продажа жевательного табака в России не запрещена. Правоохранители хотели поймать недобросовестных продавцов с поличным путем контрольных закупок, но никто не попался. В итоге администрация города посоветовала родителям серьезно поговорить с детьми о вреде снюса.

Губернаторский гнев

Ситуация дошла до кипения. За последние несколько дней сразу в нескольких регионах решили запретить продажу снюса. Поддержал коллег и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Дал поручение краевой антинаркотической комиссии оперативно разработать и принять меры против продажи снюсов детям на территории Алтайского края. В нашем регионе недавно пострадал ребёнок. Необходимо оградить детей от этой отравы! Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи! Поддерживаю инициативу коллег-губернаторов о полном запрете на реализацию смесей, содержащих никотин, на федеральном уровне, - рассказал в своем Инстаграме Виктор Томенко.

Не все жители региона согласны с таким положением дел. Взрослые потребители снюса считают, что запрет ни к чему хорошему не приведет. По их словам, те, кому снюс необходим, и так его найдут. Школьникам и вовсе будет только интереснее отыскать и попробовать «запретный плод». К тому же, многие пытаются бросить курить, «закидывая» снюс. Если его запретить, альтернатив у экс-курильщиков останется немного.

- Снюс лучше сигарет, потому что не мешает и не вредит окружающим. От жевательного табака нет запаха изо рта. Он удобен в употреблении и стоит дешевле обычных сигарет. Если изучить рынок и покупать нормальный снюс с долей никотина в 8 или 16 мг, вреда он принесет не больше, чем сигареты. Но я согласен, что детям его принимать нельзя, - поделился барнаулец Никита Епифанцев.

Справка КП

В 2015 году в России уже пытались запретить продажу снюса на законодательном уровне. Тогда вне закона оказался сосательный табак. Но вещество переименовали, снюс стал жевательным и вернулся в табачные лавки.

Во многих европейских странах жевательный табак запретили из-за негативного влияния на организм. Легально снюс производят и продают только в Швеции. Так власти на протяжении последних десятилетий борются с курением табака. Кстати, именно шведский снюс завозят и продают в России.

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Многие школьники подсели на этот вид табака, ведь он него нет ни дыма, ни запаха… Родители узнали, откуда их дети берут запретное вещество и теперь пытаются закрыть табачные отделы около школ (подробнее)