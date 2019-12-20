Алтайский губернатор призывает убрать из продажи снюсы

СЕГОДНЯ 05:20 2019-12-20T05:25:53+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что дал поручение краевой антинаркотической комиссии разработать и принять меры против продажи снюсов детям на территории региона. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«В нашем регионе недавно пострадал ребенок. Необходимо оградить детей от этой отравы!» — считает глава региона.

Также он обратился с призывом к предпринимателям: «Уберите жевательный табак из продажи! Поддерживаю инициативу коллег-губернаторов о полном запрете на реализацию смесей, содержащих никотин, на федеральном уровне». Свой пост губернатор сопроводил хештегом #противснюса.

gubernator_tomenko Пост Виктора Томенко против снюса.

В родительских чатах региона продолжают распространять фотографии и ролики о том, что школьников подсаживают на снюсы — жевательные смеси, пропитанные высокой дозой никотина. Результатом их употребления может стать не только привыкание к наркотическому веществу, но также тяжелое отравление и смерть.

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ИСТОЧНИК KP.RU