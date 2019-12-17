«Кормят дроблёнкой». Почему в алтайский приют нагрянули проверки

Не успела в Барнауле отгреметь история с приютом «Успех», как возник новый скандал. 13 декабря алтайские власти рассказали о начавшейся проверке в одном из частных учреждений для инвалидов и престарелых. Причиной стал целый ряд жалоб на плохое содержание людей в приюте. По информации властей, организацию уже штрафовали за нарушения, после чего она сменила место расположения. Работники организации и люди, которые отдавали туда своих родственников, рассказали «Комсомолке», какие у них есть претензии к приюту.

Частная лавочка

ООО «Александра», которое теперь сотрясают проверки, открылось в мае 2019 года в двухэтажном здании бывшей школы села Николаевка Локтевского района. Образовательное учреждение закрылось задолго до этого и пустовало. Сначала сельчане обрадовались: во-первых, здание не будет разрушаться, как это уже стало с местным домом культуры, а во-вторых, у кого-то из людей появится работа. С этим в Николаевке туго: там живет всего 400 человек, большинство — пенсионеры. Кроме магазина, почты и ФАПа работать негде, если только ехать в районный центр Горняк за 15 км.

Первые жалобы на работу приюта начали поступать как раз от местных жителей, которые туда устроились. Хозяйка организации, Ирина Бабушкина, официально оформила на работу только «своих» — людей, которых перевезла из предыдущего местонахождения приюта и своих родственников. По сведениям николаевцев, с момента открытия в организации трудились около 20 человек, из них официально работали всего пятеро. Сейчас сотрудников стало меньше из-за того, что некоторые уволились — помимо работы по договору они постоянно получали зарплату с задержками. Так, из трех медиков остался один, прачки вообще нет, белье стирают санитарки.

— Больше 11 тысяч она никому не платит. В последний раз 3 декабря она заплатила людям зарплату за октябрь. Хотя по договору должна каждый месяц 10 числа платить за прошлый. И некоторых, кто уволился, до сих пор не рассчитала, — говорит одна из бывших сотрудниц приюта, пожелавшая остаться анонимной.

Приют «Александра». Фото: Игорь Сивуха

Раньше ООО «Александра» работало в селе Веселоярск Рубцовского района. По данным администрации края, организацию оштрафовали за нарушения, после чего руководитель решила перевезти свой бизнес в другое место. Без договоренностей с местными властями у нее это никак не могло получится, ведь здание бывшей школы принадлежит муниципалитету. При этом в краевом минсоцзащиты заявили, что были не в курсе ситуации: «Социальные работники с помощью неравнодушных граждан обнаружили частное учреждение, где в ненадлежащих условиях находились пожилые люди».

«Пьют, как собаки»

Число обитателей приюта в какое-то время превышало 80 человек, а сейчас постояльцев осталось около 60-ти. Санитарки, разнорабочие и кочегары, которые обслуживают постояльцев, периодически выпивают. Причем, по словам сельчан, далеко не всегда в свободное время. Часто людей видят пьяными прямо во время выполнения их рабочих обязанностей. Угрозы увольнения их не пугают.

— Она (хозяйка приюта — прим. ред.) приезжает раз в неделю, иногда даже не заходит в здание. Конечно, ничего этого не видит. Ну ты зайди, поговори с людьми, спроси, что им нужно. Нет, ей пофигу, — говорит один из местных жителей.

Условия содержания в приюте поначалу были неплохими, но сейчас там обитают постельные вши. Вывести их не могут, потому что травят по-старинке — дустом, или выкидывают белье перед стиркой на мороз. Проводить санитарную обработку у хозяйки не было ни средств, ни желания из-за страха проверок, считают сотрудники заведения.

— Часто бывает так, что в начале месяца, когда всем приходит пенсия, кормят хорошо, а к концу уже ничего не остается. Однажды вообще дробленую пшеницу сварили на воде и все, — рассказала на условиях анонимности одна из работниц.

Приют «Александра». Фото: Игорь Сивуха

Пенсию почти у всех обитателей приюта хозяйка забирает — многие из них недееспособны. Только единицам оставляют пару тысяч на сигареты. Кроме того, ей платят за содержание родные тех, кто там живет. И они тоже не всегда довольны тем, что происходит в «Александре».

— В этом приюте еще в Веселоярске жил брат мамы. Мы отдавали его на время, так как некому было за ним присматривать, а он у нас как ребенок в свои 50 лет. Платили, как полагается, за содержание, плюс пенсию его Ирина забирала. И еще мама заплатила ей 20 тысяч рублей на случай, если дядя в приюте умрет и никто не сможет его забрать — на эти деньги его обязывались похоронить. Но мы забрали его через полгода, и эти «похоронные» нам должны были вернуть. Ждем до сих пор, с марта. Более того — у дяди пропала вся его одежда и обувь, он был одет непонятно во что. И похудел на 25 килограммов, — пожаловалась жительница Рубцовска Елена Трунова.

Словно швед под Полтавой

Как выяснилось, Ирина Бабушкина много кому должна денег. После известия о проверке в приюте житель Рубцовска Константин кинул клич в соцсетях о поиске тех, кто пострадал от ее действий. Таких нашлось около 15 человек. Сам Константин рассказал, что помогал Ирине с ремонтом ее дома в Веселоярске, за что она задолжала ему денег. Он заявил, что уже обратился в полицию по этому поводу:

— Я уже сбился со счету, сколько людей мне прозвонили. Много тех, кто сдавал туда своих родственников, и не добился «похоронных» обратно. Я такого наслушался: подружку Бабушкиной вообще называют «черным риэлтором». Есть люди, у которых она отняла материнский капитал. Многие считают, что они вместе могли переписывать на себя квартиры инвалидов, которые содержатся в приюте. У них и нотариус знакомый есть.

Коллаж, скриншот поста vk.com/incident_rubtsovsk

Владелица строительного магазина в Рубцовске Галина Колегова рассказала «КП»-Барнаул», что Ирина Бабушкина должна ей 70 тысяч рублей:

— Она когда ремонтировала школу под приют, брала у нас сантехнику и стройматериалы на общую сумму 210 тысяч рублей. А часть все никак не отдаст, второй год уже пошел. Я думаю, что если в январе она свое очередное обещание не выполнит, пойдем с юристом в полицию.

Проверки в приюте «Александра» идут до сих пор — в них участвуют местные органы власти, специалисты соцзащиты, прокуратура. Из всех них прокомментировать ситуацию «Комсомолке» согласился только прокурор Локтевского района Егор Зацепин:

— Нарушения там есть, хотя и не такие страшные, как он них говорят. Проверка не закончена. В любом случае, несмотря на слухи, речи о закрытии заведения пока не идет. Для этого нужно найти серьезные причины, пойти в суд с доказательствами и получить соответствующее решение.

Прокурор подчеркнул, что ведомство занимается в том числе вопросом о выплате зарплаты работникам приюта. Он призвал всех, у кого есть информация о нарушениях в ООО «Александра», сообщить об этом в районную прокуратуру. Прием граждан там ведут с 9 до 18 каждый будний день.

«Денег не хватает»

Сама Ирина Бабушкина согласилась поговорить с «КП»-Барнаул» несмотря на то, что в это время шла очередная проверка. Женщина признала, что действительно находится в сложном финансовом положении, из-за чего периодически задерживает зарплаты.

— Все, кто уволились, получили расчет. Сотрудники с задержкой, но получают деньги. Денег не хватает, мы экономим, на чем можем. Пенсии маленькие, не у всех они вообще есть. Кому-то мы не могли оформить пенсию длительное время. Мы изначально сильно потратились на переезд: за свой счет ремонтировали и переоборудовали здание школы, покупали унитазы, красили, белили и так далее. Сейчас вот полетел отопительный котел, опять растраты, — жалуется женщина.

По словам Ирины, проверяющие органы стараются войти в ее положение. Она в свою очередь делится с ними вариантами выхода из этой ситуации.

— Мы работает больше 12 лет. Когда-то о нас много писали в положительном ключе, показывали по телевидению. Но сейчас нам тяжело поднимать это все. У нас только 21 человек лежачие. Многое для них приходится закупать за свой счет: памперсы, питание и так далее, — говорит женщина.

Информацию о массовых пьянках на рабочем месте Ирина категорически отрицает, называя это сплетнями. Тех, кто уходит в загул, ей приходится увольнять.

— Из Николаевки у нас нормально работают только пять человек. Остальные приходят, начинают пить и уходят. Есть люди с Горняка, Веселоярска. Всех их мы возим за свой счет. Это тоже большие затраты. Мы планируем всех трудоустроить официально, но из-за финансовых трудностей пока не можем.

Ирина также не согласна с обвинениями о плохом питании в приюте:

— Я знаю, про нас собирали, что мы людей голодом морим. Много что говорят. Но у нас была проверка, они приехали и все увидели — и по питанию, и по уходу. А я всем критикам говорю: приходите и посмотрите, у нас двери открыты. И все ваши вопросы отпадут. А чем сплетни собирать, лучше бы помогли.

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