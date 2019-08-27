2019-08-27T13:44:37+03:00
Происшествия

Учредителя скандально известного приюта «Успех» посадили в СИЗО

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видео телеканала «Катунь 24»Фото: скриншот с видео телеканала «Катунь 24»
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Лариса Ягофарова, которая является учредителем скандального приюта «Успех», сейчас находится в СИЗО. Об этом анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам «Толка».

Жительницу Барнаула обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что учредитель «Успеха» незаконным образом завладела квартирой пенсионерки, находящейся в приюте. Знакомый с ситуацией источник также сообщил, что женщина написала явку с повинной.

При этом мать обвиняемой утверждает, что ее дочь ни в чем не признавалась, и в СИЗО её держат незаконно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю «Комсомолке» подтвердили информацию о том, что Ягофарова сейчас находится под стражей.

- Такую меру пресечения избрал суд в рамках расследования уголовного дела. Сейчас расследование продолжается, - добавили в ведомстве.

Напомним, в июне этого года у владельцев фонда «Мир без наркотиков – это Успех» проводились обыски. В результате правоохранители изъяли 1,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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