Какие спортивные объекты нужны Барнаулу?

Вокруг идеи строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в барнаульском парке имени Ленина на улице Антона Петрова разгорелись настоящие страсти. Жители высказались против вырубки деревьев в сквере и возведения типовой коробки спорткомплекса, мол, в районе живут одни пожилые. А если бы хотели сделать хорошее дело, лучше бы привели заросший парк в порядок, обустроив там площадку и, к примеру, лыжную трассу. А крытый спортзал, по мнению горожан, лучше построить все-таки в новом районе, где живет больше молодых семей, которые могли бы этот ФОК посещать.

Построить ФОК в сквере хотят по нацпроекту, предполагается, это приведет к увеличению числа людей, постоянно занимающихся спортом. Нужен ли Барнаулу именно этот спорткомплекс или жители нуждаются в других спортивных объектах? С этим вопросом мы обратились к известным спортсменам, тренерам и чиновникам.

Привести школьные стадионы в порядок

Владимир Альт, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края:

- Проблема со спортобъектами в городе серьезная – любой из них будет востребован. Но все же один из самых острых вопросов - школьные стадионы, которые нужно привести в порядок. А зимой востребованы больше ФОКи. Их нужно ставить в каждом районе Барнаула. По количеству спортивных школ на 100 тыс. населения Барнаул в 2014 году занимал третье место. Это неплохо, но многие спортшколы не имеют своих залов и вынуждены арендовать помещение, это сказывается на доступности спорта для жителей. Я считаю, в первую очередь нужно строить современные комплексы, где могут тренироваться спортсмены всех возрастов, кроме того будут обеспечены требования по безопасности, которые сейчас предъявляются к таким площадкам.

Крытые спортзалы

Татьяна Ильюченко, российская лыжница, чемпионка и многократный призёр зимних Паралимпийских игр:

- Городу нужны ФОКи. Нам не хватает игровых залов, центров единоборств, спортплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов, в частности. Те, что есть, загружены с утра до вечера. Не вижу никакой проблемы, если он появится на улице Антона Петрова. Понятно, что городу не хватает парков, но этот участок сложно назвать парком. Сегодня это заросшее место, которое, в общем-то, представляет угрозу. Деревья могут сломаться при первом сильном ветре. И не думаю, что кто-то с удовольствием гуляет в этих кленовых зарослях летом и отпускает туда своего ребенка. Сегодня планируется построить комплекс на небольшой части этого парка, остальное предполагается благоустроить. Деревья, которые вырубят во время стройки, заменят на более благородные виды – дубы, ели и прочие. Это однозначно сделает этот парк более удобным.

Так выглядит парк на Антона Петрова сейчас.Фото: Анна СЕМИНА

Доступные бассейны

Сергей Кашников, председатель Алтайской краевой федерации плавания:

- Прежде чем что-то строить, надо смотреть каждый микрорайон в отдельности, что там уже есть, возможно, провести опрос среди людей - а чего они, собственно, хотят? Я думаю, в каждом районе нужны спортзалы, тренажерные залы, бассейны. Для примера, в США один 25-метровый бассейн приходится на 1200 жителей, в России один комплекс на 33 тысячи жителей. В Барнауле шесть 25-метровых бассейнов и один 50-метровый. По факту, доступными по цене, по большому счету, являются только «Обь» и «Амфибия» на Южном.

Легкая атлетика – королева спорта

Сергей Клевцов, советский легкоатлет и заслуженный тренер России:

- ФОКи, конечно, нужны, но они есть, и в футбол где поиграть, тоже есть. А для легкой атлетики ничего нет. Можно, конечно, говорить, что у нас люди хотят исключительно гонять мяч, но, думаю, им просто не предложили альтернативы. Но для тренировки легкоатлетов у нас почти нет возможностей.

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