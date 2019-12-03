Адские очереди: главное - не потерять здоровье при записи к врачу

Жители Барнаула продолжают жаловаться на запись к врачам в поликлиниках. Историй – хоть отбавляй…

Хожу, не знаю, что со мной

- У меня заболел бок в районе печени, я смог записаться к терапевту только через 10 дней, отправили сдавать анализы, на повторный прием к терапевту записали через полторы недели, когда появился снова, отправили на другие анализы, потом еще.. Так я с октября, хожу к терапевту, не зная, что со мной, - рассказал «Комсомолке» Олег Иванцов.

«Талонов уже нет»

А вот пост в Фейсбуке из разряда «не могу молчать» от одной из барнаульских мам:

- Возможно, у меня действительно какие-то очень сложные отношения с барнаульской медициной, но... Не могу понять системы записи к врачам. Детская поликлиника. Запись по телефону с 7.30. Начинаю набирать номер ровно в 7.30. 12 минут беспрерывного дозвона. Ура! в 7.42 - трубку берут. Прошу записать к кардиологу. На том конце провода: ну талонов уже нет... Надо было с 7.30 звонить... Чёрт! А я что делала? При первой попытке записаться мне было сказано, что записывают на приём день в день. То есть сегодня звоните и сегодня идёте к врачу. Я всё правильно понимаю? Или нет? Оказалось - нет. Сегодня позвонила, и как вы думаете, какого числа мы попадаем к кардиологу? Только через 13 дней».

В комментариях к этой истории люди рассказывают свои мытарства.

Звонила 350 раз!

- Однажды я пыталась вызвать врача своему ребенку - всю ночь температура шарашила, - вспоминает Эвелина. - С 8 утра я пыталась дозвониться 350 раз! Не дозвонилась. К обеду с ребенком подмышкой приперлась в «фильтр». Но! Вообще-то мало взять талон, еще надо прорваться к врачу среди тех, кто с нулевым талоном и «просто спросить».

К лору - бойня

- У нас по телефону и по интернет-записи попасть бесполезно, - рассказывает Ирина. - Талоны к узким специалистам выкладывают по определённым дням с 17 часов. Чтобы записаться, нужно прийти к 16 часам и занимать очередь. Не факт, что первым будешь. Записывается первый десяток, остальные - до следующего раза. К лору я даже пробовать записаться перестала, принимает 2 часа раз в неделю, там бойня просто. Даже если пробьёшься, у врача будет пять минут на ребёнка, посмотреть толком не успевает, а ещё карточку надо заполнить...

Все на нервах

Историй таких много. Например, в августе в поликлинике № 8 один мужчина начал душить другого за то, что тот пытался пройти к врачу без очереди, хотя и пришел позже своего оппонента. На нервах и врачи, которые в ситуации кадрового дефицита сегодня перегружены.

Новый режим работы

О том, как пытаются снизить остроту проблемы, «Комсомолке» рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края.

По словам эксперта, в отделе организации медицинской помощи взрослому населению сегодня работают в системе риск-менеджмента, пытаясь предотвратить проблемные моменты в поликлиниках.

- Во-первых, сегодня все поликлиники переведены на двенадцатичасовой режим работы (с 8 до 20-00). У каждого из врачей, будь-то участковый терапевт или узкий специалист, должна быть вторая смена не менее одного раза в неделю, - подчеркнула Жанна Вахлова. - Таким образом, пациент может прийти на прием и после работы.

Во-вторых, приказом Минздрава пролонгировано время работы терапевта на приеме в поликлинике.

- Иногда походы участкового врача к пациенту занимают время и заканчиваются ничем. Теперь к пациентам может выезжать грамотная бригада фельдшерской неотложной помощи. Если понадобится, приедет врачебная, - говорит Вахлова.

Как распределяются талоны?

- Мы пошли поэтапно и разделили всех медицинских специалистов на несколько групп, - рассказывает Жанна Вахлова. - Первая группа – те врачи, к которым талоны должны быть обязательно выставлены на портале Госуслуг: терапевты, акушеры-гинекологи, стоматологи, педиатры. Все первичные талоны, которые есть в поликлинике, должны быть видны на портале Госуслуг, чтобы регистратор не могла квотировать и оставлять себе «заначки». Вторая группа специалистов - это дермато-венеролог, уролог, офтальмолог, травматолог, хирург. Это те специалисты, талоны к которым мы тоже разрешаем выкладывать на портале Госуслуг на усмотрение главного врача, так как возможности у поликлиник разные.

И, наконец, третья группа - наиболее востребованные медицинские специалисты, к которым должен направлять участковый врач. Это невролог, кардиолог, эндокринолог. Талоны к ним, по словам Жанны Вахловой, будет выдавать терапевт.

- Именно этот врач будет определять, нужна ли консультация узкого специалиста или нет, - говорит эксперт. - Невролог, эндокринолог, кардиолог должны заниматься редким заболеваниями или осложнениями сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца и т.д. Если действительно нужна консультация, терапевт должен этого пациента дообследовать в рамках клинических рекомендаций - сделать анализ крови, ЭКГ и т. д. и только после этого направить к узкому специалисту. Чтобы тот не занимался первичным скринингом, а выступал в роли консультанта, мог дать рекомендацию по дальнейшему ведению пациента, может быть, назначить какое-то дообследование, но уже не скрининговое, а высокотехнологичное. И тогда у нас не будет пустых посещений, мы будем качественно использовать время дорогого узкого специалиста, - подытожила собеседница.

Сигналы светофора

Сегодня в Минздраве установлена программа мониторинга, которая позволяет увидеть глубину расписания. Оно, по словам Вахловой, должно быть разработано у каждой поликлиники не менее чем на 14 дней.

- Применяется система светофора, – объяснила чиновница. - Если, к примеру, расписание меньше чем на 14 дней, это учреждение горит красным, и мы спрашиваем: «В чем дело, почему у вас расписание не наполнено?»

По словам Жанны Игоревны, уже сейчас в Барнауле добились результата, когда расписание всех поликлиник заполнено на две недели вперед.

Второе, что показывает система мониторинга – сроки ожидания специалистов.

- Видим, есть ли талоны или нет. Горит красным - талонов нет, желтым - тоже ситуация серьезная. В таких случаях смотрим, что можно сделать, - пояснила собеседница.

Так же система мониторинга показывает, сколько человек провел времени в очереди к специалисту.

Читайте также:

Жилье, карьера, стажировки: как на Алтае молодых медиков призывают не убегать из больниц

Так, сегодня при кадровом дефиците врачей недостатка в медицинских чиновниках нет, - ехидно подметил Константин Емешин. - Если раньше мы в крайздраве занимали 8 кабинетов и было человек 20 с секретарем и уборщицами, то сейчас в большом здании министерства - многочисленные службы, и все считают себя важными. Здесь с зарплатами все в порядке (подробнее)

Острая недостаточность. На Алтае пытаются вернуть врачей в больницы

- У нас в отделении детской реанимации и интенсивной терапии должны работать четыре человека, более 30 лет работали по двое, но последние четыре месяца в ночь дежурим по одному, - рассказывает реаниматолог Олег Першин. - Ночью привозят ребенка в приемный покой, ты спускаешься, врача в это время в реанимации нет… Он не может раздвоиться (подробнее)