2019-12-02T07:02:22+03:00
Здоровье

Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы

Первые итоги специалисты подвели на выездном совещании
БОРЗОВ Денис
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Рабочая встреча главврачейРабочая встреча главврачейФото: предоставлено пресс-службой
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Почти все поликлиники края стали работать дольше. Новый график работы медучреждений с 8.00 до 20.00 в будни и субботу. Главврачи краевых медицинских организаций подвели первые итоги в Ребрихинской центральной районной больнице.

Как сообщили в краевом Минздраве, больше всего изменился распорядок дня у участковых терапевтов, в неотложке, в процедурных кабинетах.

Участники совещания сравнили доступность записи к специалистам, по сравнению с прошлым режимом, рассмотрели вопрос кадрового обеспечения в первичном звене. Внимание уделили и диспансеризации пациентов с хроническими заболеваниями, работе службы неотложной помощи и кабинетов медицинской профилактики.

Главврачи проанализировали основные причины жалоб и обращений пациентов, возможность выявлять на их основе «точки напряжения» в работе поликлиники и принимать соответствующие организационные решения по исправлению ситуации.

Обсуждение с участием главврачей медучреждений позволяет увидеть свои проблемы со стороны, обсудить их с коллегами, а также поделиться положительным опытом работы. При этом отмечается, что в ближайшее время все поликлиники края перейдут на новый график.

ИСТОЧНИК KP.RU

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