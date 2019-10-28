Острая недостаточность. На Алтае пытаются вернуть врачей в больницы

Ситуация с кадровым дефицитом врачей на Алтае – патовая. И это не может не отражаться на пациентах.

Один - за четверых

- В этом году мне пришлось с пневмонией лежать аж в четырех барнаульских больницах,- рассказал «Комсомолке» пенсионер Вячеслав Кокшенев. - И я заметил, что медиков не хватает, часто дежурят студенты. В одной из больниц со мной произошел такой случай. Соседу по палате ночью стало плохо, и я пошел в сестринскую сказать, чтобы ему оказали помощь. Там сидели молодые практиканты, парень и две девушки, одна из которых была прикреплена к нашей палате. Наша практикантка принесла капельницу и тут же ушла. Больной больше часа просидел на кровати, ожидая инъекции. Когда я пришел возмущаться, девушка заявила, что не умеет делать внутривенные уколы и ставить системы. На вопрос, а где дежурный врач, ответ был: ушел в другой корпус.

По словам самих врачей, такие случаи не редкость, их трудно избежать.

- У нас в отделении детской реанимации и интенсивной терапии должны работать четыре человека, более 30 лет работали по двое, но последние четыре месяца в ночь дежурим по одному, - рассказывает реаниматолог Олег Першин. - Ночью привозят ребенка в приемный покой, ты спускаешься, врача в это время в реанимации нет… Он не может раздвоиться.

Острая недостаточность. На Алтае пытаются вернуть врачей в больницыФото: Олег УКЛАДОВ

Наболело

В августе глава регионального Минздрава Дмитрий Попов объявил, что в крае не хватает 2500 тысяч медицинских работников.

- Дефицит имеется практически по всем узким направлениям, - подчеркнул министр.

- В нашей больнице, как и в других, эта проблема стоит остро, - рассказал «Комсомолке» Иван Леер, главный врач больницы №12. - Особенно большой дефицит - в терапевтическом отделении.

По словам главного врача, проблема с кадрами началась еще 10 лет назад.

- Резко упал престиж профессии, этому способствовала и травля медиков в СМИ, - заметил собеседник. - Стационарный дефицит усугубился тем, что два года нет интернатуры. Чтобы работать в стационаре, нужно иметь ординатуру, а это дополнительных два года обучения (для сравнения - для интернов было достаточно года, – прим. авт.).

Когда заканчиваются цензурные слова

В итоге врачи работают, разбирая ставки «за себя и за того парня». К тому же медиков бросили в жернова жестоких экспериментов со стандартами.

- Стандарты иногда сами по себе неплохие, но в реаниматологии мы сталкиваемся не с одним органом, который поражен, а полиорганной патологией. Даже те врачи, которые раньше не матерились, сегодня срываются на ругательства, - рассказывает на эмоциях реаниматолог Олег Першин. - В отделении реанимации и интенсивной терапии выделены три токсилогические койки, банального "Полисорба" - нет. Неорганического соединения, которое связывает яды - нет, банального активированного угля - нет. Есть средства, положенные по стандартам, которые связывают бактериальные токсины, но они при отравлениях химвеществами не помогают. Необъяснимо с точки зрения нормальной логики. Банального "Новокаина" - нет. Недавно нужно было плевральную пункцию сделать, не было "Новокаина" для обезболивания. Нет слов! Получается - или помогать больному, или работать по стандартам.

В итоге нервотрепок врачи изматываются, выгорают.

Письмо из Минздрава

Письмо Минздрава

В июле руководителям медучреждений были отправлены письма за подписью министра здравоохранения Дмитрия Попова. Главных просят «проработать вопрос привлечения в профессию пенсионеров, жителей ближнего зарубежья и других регионов, ранее уволившихся медицинских работников».

Там же говорится о «содействии досрочному выходу на работу женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком». Кроме того, министр просит организовать работу психологов для решения проблем профвыгорания и мотивации к труду.

Где-то это сработало. По данным Минздрава, за эти два месяца в больницы края вернулись 74 пенсионера, 106 молодых мам, 25 специалистов из частных клиник. К ним добавились 250 врачей и 350 работников среднего звена из выпускников.

По словам Ивана Леера, в их больницу сегодня к работе привлекаются как ординаторы, так и пенсионеры.

- Но пенсионерам нужно получить соответствующий сертификат, это не пятиминутное дело, – добавил Леер. - Тем не менее, несколько человек к нам уже пришли.

Нужно дать врачам преимущества

- Как только это письмо Минздрава появилось, мне ученики тут же сбросили его на вацап, - рассказал Вячеслав Чудимов, заслуженный врач России, невролог, рефлексотерапевт, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, три года назад уехавший в Сочи.

Тогда больницу, где он работал в Барнауле, ликвидировали, а новой работы врачу не предложили. Неглупые люди из Сочи тут же решили пригласить супер-профессионала в престижный оздоровительный центр.

- Меня в хорошем смысле купили, предложили условия, от которых не мог отказаться, - говорит врач, к которому в Барнауле были очереди.

Даже сейчас, когда он приехал на Алтай с коротким визитом, коллеги отправляют пациентов на консультацию. Пока, мол, сам, Чудимов здесь, пользуйтесь случаем. В эти дни пациенты выхватывали его даже из посиделок с друзьями, и Чудимов никому не отказывал.

В Сочи Вячеслав Федорович курирует по УМО (углубленное медицинское обследование) детские сборные по художественной гимнастике, по футболу и хоккею. «Мучаюсь у моря», - пошутил известный врач.

О письме с призывом вернуть медиков Чудимов отозвался деликатно: :

- Я никогда не занимаюсь критиканством, считаю, это крик о помощи. Такая ситуация ведь не только в Алтайском крае, - добавил Вячеслав Федорович.

Сам он считает, что для того, чтобы врачи вернулись, нужно дать им преимущества: повысить имидж врача, дать лучше условия для работы, для проживания, достойную зарплату.

- Важно, чтобы человек был доволен, что его позвали, получал удовольствие, - подчеркнул заслуженный врач России.

Официально

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию так:

- Проблема дефицита кадров в медицине актуальна не только для нашего региона, нужно понимать, что решить ее в короткие сроки не удастся. Не случайно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработан отдельный проект, направленный решить проблему кадрового обеспечения в медицине.

Обеспечить жильем молодых специалистов

- Мы особое внимание сосредоточили на увеличении объемов и качестве подготовки молодых специалистов. Например, в медицинском университете и колледжах края уже увеличен госзаказ на подготовку необходимого числа специалистов. Активно начали вести профориентационную работу. Прорабатываем вопрос с муниципальными образованиями, чтобы, наконец, закрепить на законодательном уровне меры социальной поддержки медработников: обеспечение жильем, выплаты подъемных и другие. Кроме того, впервые в крае региональным правительством выделены средства на компенсацию за аренду жилья. Эта мера социальной поддержки тоже должна стать одним из преимуществ при трудоустройстве.

Целевое обучение

- Мощным фактором для привлечения выпускников вуза в государственные медицинские организации является целевое обучение за счет средств федерального бюджета. Большинство выпускников становятся участниками программы «Земский доктор» и едут работать в сельскую местность.

Также с 2019 года ординаторам на коммерческой основе обучения будет предоставляться компенсация оплаты обучения (в 2019 году запланировано предоставить компенсацию 26 людям).

Студенты АГМУФото: Олег УКЛАДОВ

Привлечение зарубежных студентов

- В стенах медицинского вуза обучаются студенты не только Алтайского края, но и представители других регионов и стран. Некоторые из них проходят обучение очень успешно. Привлечь эти кадры для работы в медицинских организациях Алтайского края – еще одна задача как министерства, так и самих медицинских организаций, которые заинтересованы в высокообразованных кадрах.

Работающие студенты

- Кроме того, пополняют состав медицинских работников и студенты АГМУ, совмещающие учебу с работой. Так, более 430 студентов 4-6 курсов работают на должностях среднего медицинского персонала, а более 50 ординаторов – на должностях участковых терапевтов и педиатров.

Дистанционные курсы

- Еще одним направлением взаимодействия с АГМУ стали дистанционные подготовительные курсы для учащихся 11 классов. В течение года преподаватели вуза работали с ребятами online и готовили их по предметам химия и биология. Из 54 выпускников школ Рубцовска, Рубцовского и Благовещенского района 44 успешно поступили в медицинские образовательные организации.

Повышение квалификации пенсионеров

- Кроме этого идет поиск различных решений для закрепления имеющихся кадров медицинских организаций края и привлечения новых. Так, например, в рамках программы «Старшее поколение» есть возможность за счет краевого бюджета направить работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста на профессиональную переподготовку и повышение квалификации, дав тем самым возможность продлить работу в медицинской организации.

Помощь мамам

- Также есть программы по обучению мам, находящихся в декретном отпуске. Очень часто случаются ситуации, когда медицинские работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, желают выйти на работу, однако у них закончилось действие сертификата. У работодателя имеется возможность через центры занятости населения обучить специалистов, чтобы они могли приступить к работе. Муниципальные образования Алтайского края, в свою очередь, в рамках заключённых соглашений предоставляют места в дошкольных образовательных учреждениях для детей медицинских работников.

Найти компромисс

- Еще одним резервом могут быть специалисты, ушедшие в частные клиники. Если им дать понять, что есть возможность перейти обратно на их условиях, или найти другое компромиссное решение, то часть из них могла бы вернуться.