2019-12-05T11:44:24+03:00
Общество

«Надо, папа, лучше бегать»: Сергей Шубенков выложил милое фото с сыном

Спортсмен предложил поклонникам придумать смешной вариант подписи к снимку
Анна СЕМИНА
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Сергей ШубенковСергей ШубенковФото: Олег УКЛАДОВ
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В конце октября барнаульский барьерист Сергей Шубенков завершил текущий спортивный сезон и отправился на отдых с семьей. Теперь на его странице в Instagram стало больше милых фотографий с сыном и женой.

На днях спортсмен сообщил своим подписчикам, что отпуск в теплых краях подошел к концу, и он вернулся в суровую зимнюю барнаульскую реальность, а чтобы хоть какие-то теплые воспоминания об отдыхе остались, он выложил на своей странице милое фото с сыном Ярославом, сделанное в самолете. Однако не придумал, как подписать снимок и предложил это сделать другим: «Придумайте подпись», - написал Шубенков.

sergey.shubenkovsergey.shubenkov
Придумайте подпись
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Подписчики завалили известного легкоатлета своими остроумными вариантами:

«Когда батя сказал, что ты будешь бегать барьеры, когда вырастишь»

«Бббааатттяяя! Ура летим побегать по пляжу и посмотрим, кто кого перегонит ... Папа задумался, а сына ехидно... Ха... Я тебя обгоню ...»

«Слыш, дядя. Ты кто такой?»

«Кроха сын отцу сказал: надо, папа, лучше бегать»

«Эй, Пап, ты чего?»

«В смысле отпуск закончился?!»

«И ответил Крохе он: под нейтральным флагом что ли?»

«А мама с нами летит?»

«Такого взгляда бати я не видел со дня своего рождения»

«Надеюсь, не претендуете на мое дополнительное пространство?»

«А ты точно, Сергей Шубенков?)»

«Ну что, батя, водички хочешь?»

«Шо уже прилетели?»

«Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси! Мы домой летим!»

«Я тебе воду, ты мне дорожную подушку».

Не забыли болельщики Шубенкова и про его главного соперника – ямайца Омара Маклеода, с которым барьерист столкнулся во время одного из стартов и впоследствии выбыл из соревнований на некоторое время.

- «Главное, что справа не Маклеод», - так прозвучал один из вариантов подписи к снимку.

Пока что сам Сергей Шубенков не выбрал, какой из предложенных вариантов ему понравился больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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