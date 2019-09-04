2019-09-04T05:11:20+03:00
Спорт

Сергей Шубенков завоевал первую после травмы медаль

Анна СЕМИНА
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков принял участие в турнире «Мемориал имени Бориса Ханжековича» в Загребе (Хорватия) и завоевал там первую медаль, после того как получил минувшим летом травму.

Восстановление было продолжительным и трудным. В первом после возвращения старте Сергей был восьмым. Свою коронную дистанцию в 110 метров с барьерами преодолел за 13.88. Как признавался сам спортсмен, такое время он в последний раз показывал в далеком 2011 году.

И тем не менее, Шубенкову удалось вернуться на пьедестал почета. В Загребе он показал 13,54 секунды. С таким временем он смог подняться на третью ступень. Лучшее время у представителя Барбадоса Шейна Брэтуэйта (13,47 секунды). Серебро завоевал южноафриканец Антонио Алкана (13,49).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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