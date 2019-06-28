Сергей Шубенков из-за обострения травмы пропустит этап «Бриллиантовой лиги»

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков пропустит ближайшие старты из-за обострения ранее полученной травмы.

- Таки да, на днях мне пришлось столкнуться с неприятными и болезненными последствиями падения в Рабате, хотя до того восстановление шло вполне неплохо, так что этап «Бриллиантовой лиги» в Стэнфорде я, к сожалению, пропускаю, - сообщил в пятницу, 28 июня сам сппортсмен.

Напомним, 16 июня, в столице Марокко состоялся этап престижных соревнований «Бриллиантовая лига». Шубенков продемонстрировал не лучший старт, но при этом хорошо прошел дистанцию и сумел догнать и даже перегнать лидера гонки Омара Маклеода. Однако на последнем барьере ямаец допустил ошибку, сбил препятствие и начал падать и уже в падении задел Сергея и тот завалился на старте, но даже при этом первым пересек финишную ленту.

Сергей Шубенков остался в Барнауле залечивать травмуФото: из личного архива героя(ев) публикации

Однако радость победы была омрачена травмой. Сам спортсмен в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» признался, что больше даже переживает не за плечо, а за колено:

- Колену сильнее досталось. Поди успею восстановиться к следующим стартам, - говорил тогда барьерист.

Восстанавливаться Сергей прилетел в Барнаул. И вроде все шло по плану, осложнений никаких не было. Однако в день вылета на очередные соревнования у Шубенкова поднялась температура. Обследование показало, что идет воспалительный процесс. По словам наставника спортсмена Сергея Клевцова, скорее всего в рану попала инфекция. Барьеристу прописали курс антибиотиков и отправили на больничный.

Ближайшие старты, в том числе этап «Бриллиантовой лиги» Сергей Шубенков пропустит. Что касается остальных – станет известно только после завершения лечения. Как бы там ни было, главная задача спортсмена – восстановиться к чемпионату мира в Дохе, а он в этом году поздний – в конце сентября. Так что время есть.

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