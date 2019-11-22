Сергей Шубенков: «Я не хочу вертолет и яхту»

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал героем очередного выпуска на Youtube-канале «Родился-пригодился», рассказывающем о наиболее выдающихся уроженцах Алтайского края.

Манежу быть!

Все персонажи роликов вместо роскошной жизни в столице предпочли остаться на своей малой родине, и теперь успешно прославляют ее. В их числе самый быстрый барьерист мира Сергей Шубенков.

- Сейчас очень мало спортсменов, которые предпочитают тренироваться там, где они живут. На сборы все же предпочитают уехать туда, где все размещено компактно, где светит солнышко, допустим, Турция или, хотя бы, Сочи. Да, там сейчас уже не так тепло, но снега нет. Я все же большую часть жизни провожу дома. В Краснодарском крае я провожу несколько месяцев в году, - рассказывает спортсмен.

"Родился-пригодился". Сергей Шубенков ..

В теплых краях Сергей не просто тренируется, но и выступает за них. Уже несколько лет он дает параллельный зачет Краснодарскому краю.

- Сейчас Краснодарский край можно назвать одной из моих основных точек базирования. Я также выступаю за него, - говорит Шубенков. – Ни для кого не секрет, что в России существуют богатые и бедные регионы. К первым можно отнести как раз Краснодарский край, а ко вторым – Алтайский. И чтобы спортсмены массово не перебегали из одних в другие, а хоть в каком-нибудь виде представляли свои регионы, у нас существует система двойных зачетов.

Если говорить о Барнауле как о тренировочной базе, то материальную составляющую спортсмен оценил бы на 7 баллов, а вот кадровую в лице своего тренера Сергея Клевцова, конечно же, в 10! Иначе быть не могло. Так что, где бы ты не занимался, все же наставник решает многое.

А вот с материальной базой действительно, как уже многие знают, в Алтайском крае (мы уже не говорим про Барнаул в частности) есть проблемы. Для бега в зимний период, по состоянию на сегодняшний день, есть только один зал – тир при Алтайском училище олимпийского резерва. На этом все.

- Сейчас прорабатывается вопрос по организации нового места для тренировок и соревнований, в том числе для полноценных соревнований в зимний период. То есть планы по строительству легкоатлетического манежа в Барнауле есть. И это совершенно не иллюзорные планы. И речь сейчас не о манеже политеха. Сейчас идет процесс согласования проекта во всех инстанциях, - продолжает спортсмен.

Что касается манежа Алтайского технического университета, то в настоящий момент он все же закрыт на ремонт. Как он будет выглядеть в итоге – сложно сказать. Предварительно беговые дорожки все же оставят.

Чисто и компактно

Шубенков признается, что в Барнауле ему не нравятся три вещи: климат, пыль и большая разница во времени с Европой, где в основном проходят соревнования. Но и плюсы тоже имеются: не так много мусора на улицах, как в некоторых других городах России, не так воняет, а еще он красивый.

- Он мне нравится чисто с архитектурно-эстетической точки зрения, - признается барьерист. – Он красивый, приятный, по нему хорошо гулять, особенно летом, в хорошую погоду. А еще мне нравится расстояния – по Барнаулу не надо ездить часами, чтобы попасть куда-то.

По мнению спортсмена, молодежь уезжает из Барнаула в другие города все же с желанием заработать. У него же обратная ситуация – жить и тренироваться дома гораздо проще и дешевле, а где-то на чужбине он будет больше тратить, что уже не так хорошо, ведь все же он глава семейства.

- Сейчас хоть в Барнауле, хоть где я все-таки считаю себя обеспеченным человеком. У меня есть все, что мне надо, а вертолет с яхтой я не хочу. Это все-таки большие игрушки, а игрушки они надоедают. Особенно мне очень быстро, - говорит Сергей Шубенков.

Сейчас главная игрушка спортсмена – это его «Ягуар» почти за пять миллионов рублей. Зарабатывает же он на контрактах с Nike и Red Bull. Поэтому ни в чем себе не отказывает.

Хочу на три Олимпиады

Если вернуться в спортивную составляющую, то главная цель Шубенкова на данный момент - это по-прежнему Олимпийские игры, и ради победы он даже готов удалиться из всех социальных сетей. Однако это самая малая жертва. Единственное, что спорт забирает у барьериста в качестве расплаты за славу, медали, контракты и всенародную любовь – это здоровье.

- Любой профессиональный спорт, не только легкая атлетика – это крайне вредная вещь для здоровья. Конечно, есть более или менее вредные. Но все же легкая атлетика не прощает абсолютно. Я надеюсь, что я смогу выступить на ближайших и последующих Олимпийских играх, а если зацеплю еще одни, то вообще будет классно, - признается Шубенков.

К слову, следующие Олимпийские игры состоятся уже в следующем году в Токио.

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