Ространснадзор выявил более 20 нарушений в AZUR air после жесткой посадки в Барнауле

25 сентября из Вьетнама (Камрань) в Барнаул возвращался рейс авиакомпании AZUR air. При посадке возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых жители края получили травмы разной степени тяжести. К счастью, серьезно никто не пострадал, однако компания перевозчика заявила, что выплатит компенсации всем пассажирам.

Паника при посадке

После неудачной посадки и 50 обращений пассажиров в медучреждения компания AZUR air сразу же постаралась все уладить. Ее представители собирали обращение граждан, контактировали с пострадавшими. Некоторые люди, по словам очевидцев, пострадали еще на борту самолета, другие же – после неудачного спуска по надувному трапу.

- Как только самолет приземлился, началась жуткая давка, все хотели поскорее вернуться на землю, люди толкались, давили друг друга, была паника, - рассказывает пассажирка Ирина.

Как стало известно, загорелась стойка шасси, самолет затормозил и остановился в самом конце взлетно-посадочной полосы. Экипаж организовал эвакуацию пассажиров по надувным трапам, но не все удачно скатывались по нему, многие люди торопились и сталкивались прямо на нем.

В первые часы после аварийной посадки за медицинской помощью обратились более 20 человек, в дальнейшем это число увеличилось. Одна пассажирка «заработала» перелом позвоночника, несколько людей получили переломы конечностей. Всего на борту находилось 334 человека, а также 10 членов экипажа.

По 100 тысяч и более

AZUR air не стала дожидаться судебных исков (в этом случае суммы могли превышать заявленные выплаты) и предложила всем по 100 тысяч рублей (плюс дополнительные деньги за травмы). Благодаря этому удалось смягчить конфликт после происшествия, но было неясно, когда и как поступят деньги на счета пострадавших.

- Нам пришлось два раза написать заявления, в первом было что-то не так. И деньги выдали не всем сразу. У нас летела семья из шести человек. Сначала компенсацию переслали двум, потом всем остальным, но мы были рады даже изначальной выплате, потому что не было уверенности в том, что деньги и вправду придут, - рассказал пассажир рейса «Камрань-Барнаул» Михаил.

Семье Михаила, можно сказать, повезло, она была в числе счастливчиков, которые не пострадали. Тем же пассажирам, которые получили травмы, полагалась компенсация побольше.

Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

- Мою подругу сразу же госпитализировали после посадки, у нее диагностировали перелом позвоночника. Она лечилась и не давала никаких комментариев, я навестила ее в больнице, выглядела она неплохо. Сейчас ей выплатили 100 тысяч рублей за моральный ущерб и около 80 тысяч за перелом, - рассказала жительница Барнаула Светлана.

По словам других пострадавших, деньги они тоже получили. Компания AZUR air же отчиталась о выплатах всем пострадавшим еще до того, как средства поступили на счета, однако свои обязательства они выполнили. Тем не менее, Ространснадзор решил провести внеплановую проверку перевозчика, так как ранее случались другие инциденты с ее участием.

Нарушение на нарушении

Ространснадзор выявил более 20 нарушений в части обеспечения безопасности полетов, следует из материалов ведомства.

Как сообщает «Интерфакс», Ространснадзор выяснил, что подготовка экипажей AZUR air проводилась структурным подразделением компании, не имеющим сертификата авиационного учебного центра. Также, по данным ведомства, замгендиректора — директор по управлению безопасностью полетов компании Сергей Колесниченко не прошел подготовку по программе повышения квалификации.

При «систематическом возникновении авиационных инцидентов на воздушных судах, обусловленных отказами авиационной техники, отдел качества AZUR air не проводит внеплановые аудиты организации AZUR aviation, отвечающей за техобслуживание самолетов», перечислено в материалах.

Только за последние пару месяцев компания нарушала правила перевозок пассажиров. Нарушения были в рейсах перевозчика, выполненных в сентябре-октябре. Например, на рейсе Санкт-Петербург — Барселона во время ухода на второй круг зафиксировано превышение максимально-допустимой скорости с выпущенными закрылками. На рейсе Даламан – Новосибирск второй пилот не включил табло «Пристегнуть ремни». Было отмечено, что задание на общий осмотр состояния самолета в аэропорту Новосибирска было утверждено специалистом, который на тот момент уже не работал в этой компании.

По словам представителей авиакомпании, AZUR air уже отчиталась перед Ространснадзором и устранила большинство замечаний. По остальным нарушениям компания пообещала отчитаться в ближайшее время в назначенные сроки.

Отдельно стоит отметить, что делом заинтересовалась и Росавиация. После внеплановой проверки может быть ограничена деятельность перевозчика, если замечания не примут во внимание до 22 ноября.

Справка

AZUR air – крупная чартерная авиакомпания в России. Ее партнером является туроператор Anex Tour. Под этим брендом компания начала работу с декабря 2014 года. До этого компания называлась «Катэкавиа» и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах. До марта 2015 года авиакомпания являлась дочерним перевозчиком авиакомпании ЮТэйр. На сегодняшний день это самостоятельный перевозчик.

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