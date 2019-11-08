Пока что в коме. Что известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП на Алтае

Восемь пострадавших в жуткой аварии на трассе «Барнаул-Рубцовск» до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Минздраве Алтайского края.

- Четыре человека находят в ЦРБ Алейска и еще четыре – в Барнауле в больнице скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Один из пострадавших – водитель микроавтобуса, в котором артистки фольклорного ансамбля «Сударушки» направлялись на конкурс в Барнаул. По неподтвержденной информации он до сих пор находится в коме. В Доме культуры Владимира Бондарева знают много лет, называют – наш Степаныч.

- Столько конкурсов с ним проездили, конечно, опыт у него большой. Даже не вспомню уже, сколько лет работает тут, - отметил артист Дома культуры Алейска Андрей Дымов.

Каково состояние еще троих пострадавших, которые находятся в барнаульской больнице, пока что неизвестно.

Что касаемо четверых пострадавших, попавших в Алейскую ЦРБ, чувствуют они себя хорошо. Сейчас они еще лежат в отделении травматологии: двое пострадавших попали в районный центр сразу после аварии, а еще двое из другого района поступили в больницу накануне. Никаких серьезных травм у них не было, максимум - ушибы или сотрясение головного мозга. Вскоре их обещают отпустить домой.

Напомним, 26 октября на алтайской трассе произошла страшная авария: восемь погибших, еще восемь пострадавших. В микроавтобусе, в который врезался легковой автомобиль, ехала группа артистов, заявленных на участие в конкурсе в Барнауле. ДТП унесло жизни четырех из них. В другом автомобиле ехала семья – их похоронили в Шипуново, и еще одного человека, предположительно, полицейского, в Барнауле.

Один из выживших сообщил о том, что неизвестный парень в красной куртке первым пытался помочь пострадавшим в ДТП. На кадрах одной из видеозаписей, опубликованных в соцсетях, удалось найти мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого парня: красная, бросающаяся в глаза жилетка, черная шапка, высокий рост, худого телосложения. И, вероятно, тот самый герой нашелся. В редакцию «Комсомолки» обратилась читательница и сообщила, что в селе Топчиха, возле которого и произошла авария, проживает мужчина, похожий по описанию и скриншоту. Зовут его Андрей Жеребцов. Он это или нет – расскажем позже.

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