Минус восемь жизней: за рулем вылетевшего на встречку «Ниссана» мог находиться сотрудник МВД

Сегодня похоронили пятерых из восьми погибших при столкновении микроавтобуса «Фиат Дукато» и «Ниссана» на алтайской трассе.

Напомним, ДТП произошло 26 октября около 8 утра на трассе Барнаул-Алейск. В результате столкновения погибли восемь человек, еще столько же оказались в больнице. В микроавтобусе находились артистки сельского коллектива «Сударушки», которые ехали в Барнаул на конкурс. Погибли три пожилые женщины и сопровождающая их сотрудница администрации.

В легковом автомобиле находились четверо - хозяин машины Руслан З., его 67-летняя мать, восьмилетняя дочка и друг семьи. Все они погибли. Так как «Ниссан» официально был зарегистрирован на племянника Руслана, первоначально была озвучена информация, что он погиб – парню даже прислали уведомление о его смерти.

Роковое стечение

По словам родственников погибших, за рулем автомобиля находился лучший друг Руслана З. – сотрудник барнаульской Госавтоинспекции. Его имя не разглашается, у парня осталась жена и трое детей.

- У Руслана в Шипуново стояла старая машина. Его друг хотел у него купить ее, поэтому они поехали в деревню, - рассказал близкий родственник погибшего хозяина авто, попросив не называть его имени. – Мы когда узнали, не могли поверить, что это произошло с Русланом. Он настоящий ас, с 15 лет за рулем – мотоциклы, машины. Потом в армию пошел, уехал по контракту в Чечню в 2000 годах, там гонял грузовики по горным дорогам. Но Руслан не стал садиться за руль - почему не знаю.

По официальной версии МВД, сотрудник полиции не был за рулем. Как было на самом деле – рассказать некому, а при подобных авариях всегда остаются сомнения, особенно, если кто-то вдруг оказался не пристегнут.

Что произошло на трассе до сих пор не ясно – неизвестно, был ли третий автомобиль, который мог спровоцировать ДТП или причиной стала погодная обстановка, нет никаких записей с видеорегистраторов. Пролить свет на случившееся может выживший водитель «Фиата», но он находится в больнице без сознания.

В социальных сетях в комментариях была информация, что якобы водитель микроавтобуса ехал посередине дороги. Все ждут его, чтобы понять, что произошло.

Хотели ехать на автобусе

В машине оказалась также мама Руслана – 67-летняя Татьяна З., которая приехала за внучкой, чтобы забрать ее на каникулы в деревню. Они собирались поехать на автобусе – все переигралось буквально за ночь, и они поехали домой с Русланом.

По словам очевидцев, после столкновения девочка еще некоторое время оставалась жива, у нее прощупывался пульс, хотя там были такие травмы, что даже представить страшно. Она умерла по дороге в больницу.

Сегодня всю семью похоронили в Шипуново на сельском кладбище. По словам родственников, им выделили 15 тыс. рублей на похороны, хотя в правительстве обещали выплатить семьям погибших по 50 тыс. рублей.

Мать погибшей девочки на удивление держится. Близкие говорят, все плачут, а она сидит как каменная. Кажется, у нее все умерло внутри, может, еще не понимает, что произошло...

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