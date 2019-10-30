Парень в красной куртке, найдись! Пострадавшим в жестком ДТП на Алтае помог неизвестный герой

Неизвестный парень в красной куртке первым пытался помочь пострадавшим в ДТП на трассе «Барнаул-Рубцовск», в котором погибли восемь человек. Чудом выжившие люди пытаются найти героя и отблагодарить его за помощь.

По данным «Комсомолки», первой на место происшествия подъехала машина МЧС. По всей видимости, парень проезжал рядом в момент аварии и до приезда спасателей бросился на помощь.

- Водитель микроавтобуса рассказал, что этот самый парень перерезал ремень безопасности, а затем разбил окно, чтобы вытаскивать пострадавших. Куда он делся потом – никто не знает. Сейчас выжившие хотят его найти, чтобы выразить благодарность за спасение, - рассказал корреспонденту источник, знакомый с ситуацией.

На кадрах одной из видеозаписей, опубликованных в соцсетях, удалось найти мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого парня: красная, бросающаяся в глаза жилетка, черная шапка, высокий рост, худого телосложения. Возможно, этот тот самый герой.

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Напомним, страшное ДТП произошло 26 октября около 8 утра на трассе «Барнаул-Рубцовск». В результате столкновения погибли восемь человек, еще столько же оказались в больнице. В микроавтобусе находились артистки сельского коллектива «Сударушка», которые ехали в Барнаул на конкурс. Погибли три пожилые женщины и сопровождающая их сотрудница администрации. В легковом автомобиле погибли трое взрослых, также в машине скорой помощи скончался ребенок.

28-29 октября прошли похороны всех жертв аварии.

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