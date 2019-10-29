До 500 тысяч рублей: какие страховые выплаты получат родственники погибших в страшном ДТП на Алтае

Семьям погибших и пострадавших в страшном ДТП, которое произошло 26 октября на алтайской трассе, окажут материальную помощь от 20 до 50 тысяч рублей.

Помощь от соцзащиты

- Принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тысяч рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется материальная помощь по 20 тысяч рублей, - рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

По словам министра, родственники должны были получить выплаты уже 28 октября. Все средства, положенные по линии Пенсионного фонда на похороны погибших артисток народного коллектива «Сударушки» из села Кабаково, тоже будут проведены. Также в страшном ДТП погибла сотрудница комитета по культуре Мария Мартюшова, которая сопровождала сельских артисток. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

- По линии социального страхования её семья также получит выплаты, а девочке будут производиться социальные выплаты до достижения ею 18-летнего возраста. Мы и в дальнейшем будем оказывать социально-психологическую поддержку и сопровождение всем пострадавшим, - добавила министр.

Страховые выплаты

По словам барнаульского автоюриста Юрия Шаталова, родственники погибших и пострадавших в этом ДТП могут претендовать на выплаты от страховой компании или Российского Союза Автостраховщиков.

- Супруг, родители или дети каждого из погибших пассажиров (как в автомобиле «Фиат», так и в «Ниссан»), в рамках ФЗ-40 «Об ОСАГО» получат выплату 475 тысяч рублей, а так же если ими понесены расходы на погребение, то дополнительно еще 25 тысяч рублей. При этом за каждого потерпевшего выплата 475 тысяч рублей распределяется между всеми родственниками, которые заявят такое требование. Выплата положена даже в том случае, когда у водителя страховки не было – в таком случае платит Российский Союз Автостраховщиков. Пассажиры, которые остались живы и получили травмы, вправе получить выплату из расчета, установленного положением Постановления правительства РФ №1164 (максимальная сумма - 500 тысяч рублей), - пояснил алтайский юрист, эксперт по ДТП и страховым спорам Юрий Шаталов.

К слову, 28 октября состоялись похороны пяти погибших в страшном ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск. Похороны еще трех женщин - двух артисток фольклорной группы «Сударушка» и сотрудницы комитета по культуре, которая их сопровождала, - похоронят сегодня, 29 октября.

О пострадавших в этой аварии также известно, что четверо были вертолетом доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Сейчас они находятся в реанимации, их состояние оценивают как стабильное, наблюдается положительная динамика. Также с травмами средней степени тяжести двое пострадавших проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, еще двое – в травматологическом отделении Алейской ЦРБ. Семьям пострадавших уже разрешено навещать своих родственников в больницах.