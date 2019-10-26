В Барнауле не отменили концерт, на который ехали погибшие алтайские артистки

Концерт, на который ехали женщины из народного коллектива «Сударушка», не отменили из-за трагедии. Он начался в ДК Барнаула в 16 часов.

Напомним, 26 октября около 8 часов утра на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск – столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивен «Ниссан Пресаж». В результате погибли восемь человек, еще восемь пострадали.

В числе погибших были три артистки народного коллектива «Сударушка» из села Кабаково. В момент аварии они находились в микроавтобусе «Фиат Дукато», принадлежащем районной администрации. Это были Светлана Гетманова и Валентина Попова – самая пожилая участница коллектива, ей было 80 лет. Также известно о гибели сотрудницы комитета по культуре Марии Мартюшовой, которая сопровождала народный коллектив.

Все они ехали на концерт «Творчество серебряного возраста» в ДК Барнаула. 25 октября там прошел отборочный этап конкурса, а сегодня, 26 октября, в 16 часов начался сам концерт. Сотрудники ДК также пояснили, что какое-то время проведение этого мероприятия было под вопросом, в итоге решили его не отменять. Была ли минута молчания в начале концерта – неизвестно.

Стоит отметить, что после произошедшей трагедии губернатор края Виктор Томенко начал одно из рабочих мероприятий в правительстве региона с минуты молчания. Память жертв ДТП также почтили участники церемонии подписания соглашения между правительством Алтайского края, Ассоциацией волонтерских центров и Алтайским ресурсным центром добровольчества.

К слову, по последним данным двух пострадавших в жутком ДТП из Топчихинской ЦРБ на санитарном вертолете уже эвакуировали в Краевую клиническую больницу, а пациентку из Калманской больницы транспортировали туда на автомобиле. Еще двое пострадавших до сих пор находятся в Топчихинской ЦРБ, а трое в Алейской центральной районной больнице.

Также известно, что по факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

- В настоящее время следователи, следователи-криминалисты во главе с руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю работают на месте происшествия, проводят осмотр. Создана следственно-оперативная группа, уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Расследование продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.