В Барнауле начали сносить старую усадьбу для нового здания прокуратуры

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-19T17:11:27+03:00

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Несколько дней назад стало известно, что на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской построят новое здание прокуратуры. На месте будущее восьмиэтажного здания тихонько стоит усадьба купца Михайлова. Но как рассказали «Комсомоле», уже сегодня там демонтировали окна и кровлю.

На месте непризнанного памятника старины планируют построить офис прокуратуры. Но с этим категорически не согласны местные краеведы. Их поддерживает «Гражданский патруль».

- В настоящее время усадьба купца Михайлова не имеет особого статуса, но в 1994 году находилась под государственной охраной. По непонятным причинам охранного статуса ее лишили в 2006 году. В настоящий момент мы готовим документы для включения здания в списки объектов культурного наследия, и готовы оспаривать утрату памятника. Его историческую ценность мы готовы обосновать в ближайшие дни, - прокомментировал представитель Гражданского патруля в Барнауле Игорь Берг.

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ИСТОЧНИК KP.RU