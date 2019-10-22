Гниль и плесень. Алтайская семья отсудила почти 900 тысяч у «Марии-Ра» за испорченный дом

Семья Волынкиных из Камня-на-Оби выиграла суд против «Марии-Ра» в первой инстанции. После строительства продуктового магазина по соседству их дом стало затапливать, и он фактически пришел в негодность. Суд обязал фирму возместить ущерб семье. «Комсомолка» ознакомилась с иском и выяснила подробности этой печальной истории.

Наполовину разрушен

Магазин «Мария-Pa» построили в 2013 году в 11,5 метрах от дома Волынкиных. После этого усадьбу систематически начали подтапливать грунтовые и паводковые воды. В результате дом стал разрушаться. Глава семьи пытался прекратить затапливание участка: рыл канавы, укреплял дом арматурой, штукатурил, но все оказалось бесполезно.

Износ дома Волынкиных, согласно экспертизе, составил 55%. Описание разрушений выглядит ужасающе: дом потрескался, обрушено цокольное перекрытие, повреждены гнилью все стены и мебель, сгнил и провалился пол, повреждена система отопления электроснабжения. Также деформировались фундаменты надворных построек.

Волынкины заявили, что при строительстве магазина были нарушены строительные нормы, а здание возвели без соблюдения санитарно-защитной зоны и учета особенностей рельефа местности. В подтверждение своих слов они приложили к иску результаты проверок прокуратуры и комитета по ЖКХ и строительству администрации Камня-на-Оби.

Семья требовала взыскать с «Марии-Ра» стоимость дома в размере 1 млн 260 тыс. рублей, более 500 тыс. рублей за хозпостройки, 245 тыс. рублей за земельный участок, 100 тыс. рублей за услуги своего юриста, а также судебные расходы. Требования обосновывали тем, что жилье в Камне-на-Оби стоит недешево: аналогичную усадьбу меньше, чем за 1,3 млн не найти.

Также Волынкины просили возмещения морального ущерба в размере 200 тыс. рублей: люди заявили, что постоянно испытывают физическое недомогание от запаха гнили и плесени и ежедневный страх из-за жизни в разрушающемся доме.

Оправдаться не вышло

В свое оправдание представители «Марии-Pa» заявили, что супермаркет строили в рамках разрешенного использования земельного участка в соответствии с нормами закона. Также ответчик утверждал, что не вносил изменения в систему отвода сточных вод.

Причину подтопления дома Волынкиных представители «Марии-Ра» усмотрели в отсутствии водостоков в районе их дома по причине бездействия администрации Каменского района. К делу приложили соответствующее представление прокуратуры.

Суд назначил экспертизу для оценки характера и причин повреждений. Согласно заключению специалистов, у дома есть повреждения, которые привели к снижению несущей способности. При этом опасности внезапного разрушения нет, но дальнейшее подтопление может к нему привести.

Причиной подтопления, согласно экспертизе, стала совокупность факторов, в том числе:

- нарушение существующей системы отвода вод по улицам;

- строительство парковки для здания магазина «Мария-Ра» на месте земляного кювета, по которому раньше стекали воды;

- отсутствие бетонного лотка, предусмотренного проектом по строительству здания;

- перепланировка земельного участка под магазином с поднятием отметки земли и выравниванием с уклоном в сторону участка Волынкиных.

Легче купить новый

В итоге суд пришел к выводу, что строительство прилегающей территории к магазину «Марии-Ра» перекрыло путь ранее существующему водоотведению, из-за чего участок семьи Волынкиных начало подтапливать.

Суд посчитал, что дому требуется капитальный ремонт: полная смена части несущих стен, перекладка перекрытий, крыши и прочих элементов. Затраты на это составят 70-90% от стоимости жилья. При этом судья подчеркнула, что без устройства ливневой канализации капремонт будет нецелесообразным.

Также суд учел, что «Мария-Ра» нарушила границы санитарно-защитной зоны (50 м) от дома Волынкиных, поставив магазин всего в 11,5 метрах. За это прокуратура ранее привлекла фирму к административной ответственности.

Доводы представителей «Марии-Ра» о наличии у администрации Каменского района обязанности по организации системы водоотведения не приняли, поскольку до строительства магазина все было нормально. Попытки ответчика доказать, что семья Волынкиных не предпринимала меры по дренажу воды с участка, тоже провалились. Эксперты обнаружили около дома вырытую главой семьи канаву, полную воды.

Также суд не убедили слова членов семьи Волынкиных о развивающихся у них болезнях из-за жизни в заплесневелом доме. Размер требуемой компенсации сочли документально не обоснованной.

В итоге с «Марии-Ра» в пользу главы семьи постановили взыскать 890 730 рублей – рыночную стоимость дома, установленную экспертами. Фирму обязали выплатить жене владельца дома компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Также на компанию возложили расходы семьи по оплате госпошлины (7,5 тыс. рублей), услуг юриста Волынкиных (16 тыс. рублей) и плату за подготовку заключения (6,5 тыс. рублей). В удовлетворении остальной части иска отказали.

Суд отметил, что для устранения причин подтопления необходимо построить на прилегающей к магазину территории систему ливневой канализации с отводом воды в общую систему. Также есть смысл организовать водоотведение с кровли здания так, чтобы вода не текла к дому семьи. Но это не являлось предметом иска, поэтому никаких решений после этих замечаний не последовало. Возможно, семье придется судиться дальше за то, чтобы подтопление прекратилось – тем более, «Мария-Ра» уже подала апелляцию.

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