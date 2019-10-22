2019-10-22T14:01:05+03:00
Общество

Гниль и плесень. Алтайская семья отсудила почти 900 тысяч у «Марии-Ра» за испорченный дом

Компания подала апелляцию на решение суда
Анастасия Корягина
Поделиться:
Подтопление. Архивное фото.Подтопление. Архивное фото.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Семья Волынкиных из Камня-на-Оби выиграла суд против «Марии-Ра» в первой инстанции. После строительства продуктового магазина по соседству их дом стало затапливать, и он фактически пришел в негодность. Суд обязал фирму возместить ущерб семье. «Комсомолка» ознакомилась с иском и выяснила подробности этой печальной истории.

Наполовину разрушен

Магазин «Мария-Pa» построили в 2013 году в 11,5 метрах от дома Волынкиных. После этого усадьбу систематически начали подтапливать грунтовые и паводковые воды. В результате дом стал разрушаться. Глава семьи пытался прекратить затапливание участка: рыл канавы, укреплял дом арматурой, штукатурил, но все оказалось бесполезно.

Износ дома Волынкиных, согласно экспертизе, составил 55%. Описание разрушений выглядит ужасающе: дом потрескался, обрушено цокольное перекрытие, повреждены гнилью все стены и мебель, сгнил и провалился пол, повреждена система отопления электроснабжения. Также деформировались фундаменты надворных построек.

Волынкины заявили, что при строительстве магазина были нарушены строительные нормы, а здание возвели без соблюдения санитарно-защитной зоны и учета особенностей рельефа местности. В подтверждение своих слов они приложили к иску результаты проверок прокуратуры и комитета по ЖКХ и строительству администрации Камня-на-Оби.

Семья требовала взыскать с «Марии-Ра» стоимость дома в размере 1 млн 260 тыс. рублей, более 500 тыс. рублей за хозпостройки, 245 тыс. рублей за земельный участок, 100 тыс. рублей за услуги своего юриста, а также судебные расходы. Требования обосновывали тем, что жилье в Камне-на-Оби стоит недешево: аналогичную усадьбу меньше, чем за 1,3 млн не найти.

Также Волынкины просили возмещения морального ущерба в размере 200 тыс. рублей: люди заявили, что постоянно испытывают физическое недомогание от запаха гнили и плесени и ежедневный страх из-за жизни в разрушающемся доме.

Оправдаться не вышло

В свое оправдание представители «Марии-Pa» заявили, что супермаркет строили в рамках разрешенного использования земельного участка в соответствии с нормами закона. Также ответчик утверждал, что не вносил изменения в систему отвода сточных вод.

Причину подтопления дома Волынкиных представители «Марии-Ра» усмотрели в отсутствии водостоков в районе их дома по причине бездействия администрации Каменского района. К делу приложили соответствующее представление прокуратуры.

Суд назначил экспертизу для оценки характера и причин повреждений. Согласно заключению специалистов, у дома есть повреждения, которые привели к снижению несущей способности. При этом опасности внезапного разрушения нет, но дальнейшее подтопление может к нему привести.

«Мария-Ра». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мария-Ра».Фото: Олег УКЛАДОВ

Причиной подтопления, согласно экспертизе, стала совокупность факторов, в том числе:

- нарушение существующей системы отвода вод по улицам;

- строительство парковки для здания магазина «Мария-Ра» на месте земляного кювета, по которому раньше стекали воды;

- отсутствие бетонного лотка, предусмотренного проектом по строительству здания;

- перепланировка земельного участка под магазином с поднятием отметки земли и выравниванием с уклоном в сторону участка Волынкиных.

Легче купить новый

В итоге суд пришел к выводу, что строительство прилегающей территории к магазину «Марии-Ра» перекрыло путь ранее существующему водоотведению, из-за чего участок семьи Волынкиных начало подтапливать.

Суд посчитал, что дому требуется капитальный ремонт: полная смена части несущих стен, перекладка перекрытий, крыши и прочих элементов. Затраты на это составят 70-90% от стоимости жилья. При этом судья подчеркнула, что без устройства ливневой канализации капремонт будет нецелесообразным.

Также суд учел, что «Мария-Ра» нарушила границы санитарно-защитной зоны (50 м) от дома Волынкиных, поставив магазин всего в 11,5 метрах. За это прокуратура ранее привлекла фирму к административной ответственности.

Доводы представителей «Марии-Ра» о наличии у администрации Каменского района обязанности по организации системы водоотведения не приняли, поскольку до строительства магазина все было нормально. Попытки ответчика доказать, что семья Волынкиных не предпринимала меры по дренажу воды с участка, тоже провалились. Эксперты обнаружили около дома вырытую главой семьи канаву, полную воды.

Также суд не убедили слова членов семьи Волынкиных о развивающихся у них болезнях из-за жизни в заплесневелом доме. Размер требуемой компенсации сочли документально не обоснованной.

В итоге с «Марии-Ра» в пользу главы семьи постановили взыскать 890 730 рублей – рыночную стоимость дома, установленную экспертами. Фирму обязали выплатить жене владельца дома компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Также на компанию возложили расходы семьи по оплате госпошлины (7,5 тыс. рублей), услуг юриста Волынкиных (16 тыс. рублей) и плату за подготовку заключения (6,5 тыс. рублей). В удовлетворении остальной части иска отказали.

Суд отметил, что для устранения причин подтопления необходимо построить на прилегающей к магазину территории систему ливневой канализации с отводом воды в общую систему. Также есть смысл организовать водоотведение с кровли здания так, чтобы вода не текла к дому семьи. Но это не являлось предметом иска, поэтому никаких решений после этих замечаний не последовало. Возможно, семье придется судиться дальше за то, чтобы подтопление прекратилось – тем более, «Мария-Ра» уже подала апелляцию.

Читайте также:

«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села (подробнее)

Мужчина умер в очереди на кассе в «Марии-Ра» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Барнаула застройщик выкупил землю под новую многоэтажку
Ремонт дорог в Алтайском крае полностью завершен
Четырех сотрудников налоговой инспекции задержали в Алтайском крае
Аллею героев, посвященную подвигу бойцов шестой роты, откроют в Барнауле
Остановленный гаишниками водитель проглотил неизвестное вещество и умер
На лестнице в Нагорный парк уложили новое покрытие
Алтайские хирурги будут по-новому лечить рак легкого
В Барнауле женщину сбил троллейбус
Две семьи из сгоревшего дома в Барнауле нуждаются в помощи
Барнаульцы смогут поучаствовать в обсуждении застройки города
В Барнауле пройдет нетворкинг «НеДеловой Вечер»
Барнаулец вышел на одиночный пикет
В Барнауле после очередного громкого ДТП должны принять меры
Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации
Томенко поручил усилить безопасность на дорогах региона
Артисты из Минска покажут барнаульцам два спектакля
Алтайский критик попросил губернатора увековечить память Достоевского
На пост мэра Барнаула КПРФ первой выдвинула своего кандидата
На Алтае спасли семь человек, застрявших на канатной дороге
Сотрудники мэрии Барнаула получили судимости за мошенничество
20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом
В Барнауле силовики вытаскивали людей из машины через разбитые стекла
В Алтайском крае второй месяц понижается зарплата
75 мемориалов края войдут в госпрограмму по ремонту к 2020 году
Сбитые на пешеходном переходе в Барнауле девушки не дышат самостоятельно
Алтайские почтовики провели «День подписчика» с известными изданиями региона
Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула