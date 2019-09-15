2019-09-15T05:49:23+03:00
Происшествия

Мужчина умер в очереди на кассе в «Марии-Ра»

Анна СЕМИНА
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Труп в "Марии-Ра"Труп в "Марии-Ра"Фото: скриншот сайта
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В субботу, 14 сентября, в Барнауле произошла трагедия в супермаркете: в очереди на кассу в магазине сети «Мария-Ра» умер мужчина.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», несчастье произошло около восьми часов вечера на поселке Южном, в магазине на Белинского, 12.

- В магазине «Мария-Ра» скончался мужчина. Он стоял в очереди, затем упал и умер, - рассказывает участница паблика Снежана.

По словам местных жителей, станция скорой помощи находится по соседству, но медики не успели приехать. О том, закрыли ли магазин после случившейся гибели покупателя – не сообщается.

Напомним, в декабре 2017 года также в магазине «Мария-Ра», только во Власихе, на улице Мамонтова, скончалась пожилая женщина. Ей тоже вызывали скорую и врачи даже пытались ее «откачать», но безрезультатно. Спасти пенсионерку не удалось. Правда, в данном случае горожан огорчило другое. Тело женщины даже не прикрыли и три часа она пролежала недалеко от касс. Мимо проходили другие люди и продолжали делать свои покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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