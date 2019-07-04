«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-04T08:45:04+03:00

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Суд встал на сторону индивидуального предпринимателя Вадима Петрова, который судился с ООО «Кольцо», более известным в крае как торговая сеть «Мария-Ра».

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ» со ссылкой на юриста Ирину Савельеву, в сентябре прошлого года в действиях компании ООО «Кольцо» были выявлены нарушения на право пользования земельным участком. Дело по признакам нарушения градостроительных норм было возбуждено по итогам экспертизы.

Еще в прошлом году владелец автомастерской Петров В.Л. в селе Троицкое Алтайского края через суд потребовал у руководства «Мария-Ра» устранить препятствия в пользовании земельным участком по адресу: улица Ленина, 21а.

1 июля текущего года суд вынес решение в отношении ООО «Кольцо» и предписала компании восстановить смежную границу между земельными участками и обязать прекратить нарушение права пользования земельным участком, путем установки забора, снегозадержательного сооружения и отведения ливневой канализации.

По предварительным данным, «Мария-Ра» в ближайшее время намерена обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU