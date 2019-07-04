2019-07-04T08:45:04+03:00
Общество

«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд встал на сторону индивидуального предпринимателя Вадима Петрова, который судился с ООО «Кольцо», более известным в крае как торговая сеть «Мария-Ра».

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ» со ссылкой на юриста Ирину Савельеву, в сентябре прошлого года в действиях компании ООО «Кольцо» были выявлены нарушения на право пользования земельным участком. Дело по признакам нарушения градостроительных норм было возбуждено по итогам экспертизы.

Еще в прошлом году владелец автомастерской Петров В.Л. в селе Троицкое Алтайского края через суд потребовал у руководства «Мария-Ра» устранить препятствия в пользовании земельным участком по адресу: улица Ленина, 21а.

1 июля текущего года суд вынес решение в отношении ООО «Кольцо» и предписала компании восстановить смежную границу между земельными участками и обязать прекратить нарушение права пользования земельным участком, путем установки забора, снегозадержательного сооружения и отведения ливневой канализации.

По предварительным данным, «Мария-Ра» в ближайшее время намерена обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ
В Бийске разыскивают молодую девушку
1000-е заявление в приемную комиссию АГМУ подала алтайская школьница, набравшая 100 баллов ЕГЭ по химии
Жителей Алтайского края просят рассказать о качестве своей жизни
В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог
Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения
Селянин пытался зарезать полицейского на Алтае
Массовая авария произошла в Барнауле
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
Почти 300 человек переселили из аварийного жилья в Алтайском крае
Новая выставка, посвященная Михаилу Калашникову, открывается в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края подписал Кодекс этической деятельности в Интернете
Бийчанин по ошибке перевел мошенникам почти 100 тысяч рублей
Китайская делегация встретилась с правительством Алтайского края