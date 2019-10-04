2019-10-04T14:43:01+03:00
Общество

Алтайская семья выиграла суд против «Марии-Ра»

Люди лишились жилья из-за строительства магазина
Анастасия Корягина
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Семья Волынкиных из Камня-на-Оби выиграла суд против торговой сети «Мария-Ра». В октябре 2018 года люди обратились в Железнодорожный районный суд Барнаула с требованием о возмещении материального ущерба в связи с потерей жилья.

Как сообщают «Каменские известия», дом семьи пришел в негодность из-за подтопления талыми и грунтовыми водами. Это происходило из-за строительства магазина торговой сети. В ходе рассмотрения судебного дела провели ряд экспертиз, по итогам которых была однозначно установлена вина компании.

12 сентября 2019 года состоялось последнее судебное заседание, где суд принял решение частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика компенсацию. Судебное решение пока в силу не вступило: компания «Мария-Ра» еще может его обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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