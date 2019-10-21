Барнаульская активистка выступила против строительства гостиницы Radisson из-за вырубки деревьев

СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-21T07:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

20 октября жительница Барнаула Татьяна Труфанова вышла на одиночный пикет в защиту зеленого сквера, на месте которого хотят построить гостиницу Radisson. Девушка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram – на снимке она стоит с плакатом возле памятника аисту.

«Оставьте горожанам сквер!», – написано на плакате от руки. Через некоторое время девушка опубликовала еще один снимок – на нем она уже стоит около памятника Сеятелю на площади Октября. «Посадите деревья у Сеятеля и театра!», – призывал плакат Татьяны.

Свой пост с фотографией в сквере девушка никак не прокомментировала, а вот о «лысой пл. Октября» высказалась. «На лавочках у памятника невозможно сидеть летом - пекло. В те зеленые участки, что оставили под газон, запросто можно воткнуть хотя бы рябинки. Сеятеля они не скроют, а место украсят и дадут хоть минимальную тень», – предлагает активистка.

tanyyy84 Пикет Татьяны Труфановой в защиту деревьев.

В комментариях люди благодарят девушку за ее гражданскую позицию. «Первая вы наша ласточка! Спасибо!», – написал девушке барнаульский коммунист Юрий Красильников.

Гостиницу Radisson планируется построить на месте небольшого сквера, расположенного на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического.

Читайте также:

Строительство в «болоте»: нужен ли Барнаулу Radisson?

В краевой столице прошел круглый стол по поводу возможного строительства отеля международной сети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU