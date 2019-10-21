2019-10-21T07:31:49+03:00
Общество

Барнаульская активистка выступила против строительства гостиницы Radisson из-за вырубки деревьев

Девушка провела два одиночных пикета в защиту зеленой растительности
Анастасия Корягина
Поделиться:
Пикет в сквере. Фото: www.instagram.com/tanyyy84Пикет в сквере. Фото: www.instagram.com/tanyyy84
Изменить размер текста:

20 октября жительница Барнаула Татьяна Труфанова вышла на одиночный пикет в защиту зеленого сквера, на месте которого хотят построить гостиницу Radisson. Девушка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram – на снимке она стоит с плакатом возле памятника аисту.

«Оставьте горожанам сквер!», – написано на плакате от руки. Через некоторое время девушка опубликовала еще один снимок – на нем она уже стоит около памятника Сеятелю на площади Октября. «Посадите деревья у Сеятеля и театра!», – призывал плакат Татьяны.

Свой пост с фотографией в сквере девушка никак не прокомментировала, а вот о «лысой пл. Октября» высказалась. «На лавочках у памятника невозможно сидеть летом - пекло. В те зеленые участки, что оставили под газон, запросто можно воткнуть хотя бы рябинки. Сеятеля они не скроют, а место украсят и дадут хоть минимальную тень», – предлагает активистка.

tanyyy84tanyyy84
Пикет Татьяны Труфановой в защиту деревьев.
18 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях люди благодарят девушку за ее гражданскую позицию. «Первая вы наша ласточка! Спасибо!», – написал девушке барнаульский коммунист Юрий Красильников.

Гостиницу Radisson планируется построить на месте небольшого сквера, расположенного на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического.

Читайте также:

Строительство в «болоте»: нужен ли Барнаулу Radisson?

В краевой столице прошел круглый стол по поводу возможного строительства отеля международной сети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае женщина сошла с автобуса и пропала
Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение с начала 2019 года
Алтайская радиоветлаборатория проводит исследования консервов на промышленную стерильность
Участок алтайской трассы перекроют на три часа
В Барнауле водитель BMW Х5 устроил ДТП и вырвал «с мясом» подвеску
В Барнауле весь день будет минусовая температура
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Часть Барнаула осталась без света из-за аварии
Энергоснабжение села Солонешное восстановили
Большой купол установили на здании театра кукол
На Алтае водитель испортил камеру фотофиксации нарушений
Прививочная кампания против гриппа продолжается в Алтайском крае
Игрок сборной России отремонтировал вузовскую аудиторию в Барнауле
«АлтайБаскет» победил в первом домашнем матче сезона
Схрон автомобильных номеров нашли в Барнауле
«Хочу служить в полиции!» - в Рубцовске прошла профориентационная акция для выпускников
Огромная лужа после снегопада образовалась в Бийске