Появились новые снимки с места аварии с участием сына экс-антикоррупционера Надвоцкого

21 сентября около 20 часов в Алтайском крае произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария случилась в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь в лесном массиве. Виновником происшествия, по данным источников «КП-Барнаул», имеющих доступ к информации ГИБДД, считают 23-летнего Владислава Надвоцкого. Он является сыном экс-полицейского Вадима Надвоцкого, который сейчас находится под следствием по делу о коррупции.

В распоряжении «Комсомолки» оказались новые снимки с места аварии, а также точное описание травм пострадавших.

Машина после ДТП.

Согласно данным ГИБДД, автомобиль BMW 335XI, зарегистрированный на 25-летнего барнаульца Михаила Переверзева, съехал с дороги в овраг и врезался в дерево, попутно сломав еще одно. Транспортное средство восстановлению не подлежит, оно фактически превратилось в груду металла.

Все участники ДТП получили закрытые черепно-мозговые травмы. 23-летнему Владиславу Надвоцкому также поставили диагноз: сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника.

Деталь с места ДТП.

Также в машине находился 27-летний Константин Малютин. Он получил ушиб грудной клетки, посттравматический шок, под вопросом перелом ребер. По некоторым данным, этот молодой человек является бывшим футболистом барнаульского «Динамо».

Также в машине находились две 22-летние девушки: Анна Власова и Юлия Колмакова. У Анны диагностировали сотрясение мозга и тупую травму живота. У Юлии также сотрясение мозга, перелом копчика. Изначально всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу в Горно-Алтайске. Сейчас их, возможно, перевели в краевые учреждения.

kostya_13_m Константин Малютин и Юлия Колмакова.

«КП-Барнаул» удалось найти страницы пострадавших в соцсетях. Аккурат 21 сентября, в день аварии, Константин и Анна выложили снимки с озера Ая в своих аккаунтах в Instagram. Оба, очевидно, позируют со своими выторыми половинками и кальяном. Судя по фото, Константин и Юлия являются парой, а Анна предположительно встречается с Владиславом Надвоцким. Самого Владислава в соцсетях найти не удалось. Никто из троих других участников аварии ничего не пишет на своих страницах об инциденте.

anny_vl Анна Власова с (предположительно) Владиславом Надвоцким.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о возможном алкогольном опьянении водителя пока нет.

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